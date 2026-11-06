Tài xế xe khách dương tính ma túy, trèo tường bỏ chạy khi bị kiểm tra

Tài xế N.N.L. dương tính với Methamphetamine

Khoảng 6 giờ 30 ngày 5-11, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận thông tin từ cơ sở về một tài xế ô tô khách nghi sử dụng ma túy, Trạm CSGT Đức Phổ (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức tuần tra, kiểm soát để kiểm tra, xác minh.

Tại Km 1106+600 Quốc lộ 1, đoạn trước cổng Trường THPT Đức Phổ 2, xã Khánh Cường, Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Trần Chí Hiếu, Phó Trưởng trạm, làm Tổ trưởng phát hiện, dừng kiểm tra ô tô khách H.H do tài xế N.N.L. điều khiển.

Tài xế N.N.L. bị bắt giữ sau khi bỏ chạy

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, trong quá trình lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra ma túy, tài xế bất ngờ trèo tường bỏ chạy. Ngay lập tức, Tổ công tác tổ chức truy đuổi, bắt giữ và đưa người này về Công an xã Khánh Cường để phối hợp làm rõ.

Kết quả kiểm tra tại đây xác định tài xế dương tính với Methamphetamine (ma túy đá). Bước đầu, tài xế khai nhận đã sử dụng ma túy nên lo sợ, bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Hà Vy