Tài xế xe điện bị taxi tự lái 'giành chỗ' ở trạm sạc công cộng

Theo InsideEVs, tình trạng taxi tự lái của Waymo “giành chỗ” ở trạm sạc công cộng đang diễn ra khá phổ biến ở San Diego (tiểu bang California, Mỹ). Tình trạng này khiến một số tài xế xe điện phải chờ đến một giờ đồng hồ, hoặc tìm đến một điểm sạc khác.

Hãng taxi tự lái Waymo thuộc sở hữu Alphabet đang mở rộng nhanh chóng tại Mỹ, hiện phục vụ hành khách tại 15 thành phố khác nhau. Tuy nhiên, quy mô đội xe mở rộng lại mở ra những cơn “đau đầu” nhẹ dành cho người dùng xe điện khác.

Theo Los Angeles Times, Waymo hiện vận hành các trạm depot chuyên phục vụ bảo dưỡng và sạc xe điện, nhưng một số robotaxi của hãng cũng đang nạp năng lượng tại các trạm sạc nhanh công cộng.

Chia sẻ với trang tin này, Waymo cho biết đã bố trí nhân sự tại một số điểm sạc công cộng để hỗ trợ các robotaxi khi chúng đến nơi, đồng thời cố gắng hạn chế tình trạng tập trung quá đông các xe này tại một trạm bất kỳ.

Tuy nhiên, Waymo thừa nhận những chiếc Jaguar I-Pace và van điện Zeekr, đôi khi do con người điều khiển, cũng có thể sử dụng các trạm sạc công cộng trong giờ nghỉ. Dù Waymo khẳng định đội xe ưu tiên sử dụng các trạm sạc riêng, việc thiết lập các điểm depot chuyên dụng này có thể mất nhiều thời gian ở các thị trường mới.

Những xung đột giữa đội xe của Waymo với người dùng xe điện cho thấy sự hiện diện của xe tự lái có thể tạo ra những phiền phức ngoài dự tính ra sao.

Loạt bài đăng trên mạng xã hội cho thấy tình trạng xe tự hành Waymo chiếm dụng các trụ sạc công cộng dường như cũng diễn ra ở Nashville và St. Louis.

Năm ngoái, cư dân Santa Monica cũng phàn nàn về tiếng ồn từ các xe Waymo trở về từ ca vận hành ban đêm, đi kèm cảm biến đỗ xe phát tiếng bíp và đèn nhấp nháy. Tại San Francisco, người dân đã phản ánh việc các xe Waymo bấm còi vào nhau giữa đêm tại một trạm depot chuyên dụng.

Trao đổi với Los Angeles Times, EVgo cho biết các trạm sạc công cộng của hãng ở San Diego phục vụ cả chủ xe điện cá nhân lẫn các xe robotaxi.

Nói cách khác, Waymo không vi phạm bất kỳ quy định nào. Thực tế này dù vậy cũng không làm giảm bớt sự bức xúc của cánh tài xế xe điện cá nhân - vốn đang phụ thuộc khá nhiều vào trạm sạc công cộng.

Cho đến khi Mỹ gia tăng quy mô trạm sạc nhanh công cộng, robotaxi và chủ xe điện cá nhân sẽ phải tiếp tục “cạnh tranh” nhau trên khoảng không gian hạ tầng sạc có phần hạn chế.

Phúc Hậu