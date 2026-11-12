Tài xế xe đầu kéo được giải cứu khi cố tình vượt qua đường ngập nước chảy xiết

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng nay 12/11 tại đoạn đường gần cầu sông Cô trên tuyến tỉnh lộ 642 (thuộc địa phận thôn Long Châu, xã Đồng Xuân). Vào thời điểm đó, mực nước lũ đang dâng lên, tràn qua mặt đường và chảy xiết nhưng ông Mỵ Duy Sơn (trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vẫn bất chấp biển cảnh báo tạm thời, cố tình điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 47A-864.28 đi qua.

Do tài xế bất chấp biển cảnh báo hiểm họa, cố tình vượt lũ nên xe bị lệch nghiêng trong lũ lụt.

Đáng chú ý, khi chiếc xe đầu kéo nêu trên sa vào đoạn có mực nước sâu, thân xe lệch nghiêng về phía bên phải, nguy cơ bị dòng nước xiết xô ngã, cuốn trôi...Trước tình huống khá nguy hiểm này, tài xế Mỵ Duy Sơn cũng không thể vận hành tiếp tục...

Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, tổ công tác phối hợp giữa Công an xã Đồng Xuân và tổ an ninh trật tự cơ sở thôn Long Châu sử dụng xuồng chèo tiếp cận cabin xe đầu kéo để giải cứu tài xế ra khỏi tầm nguy hiểm của dòng nước đang chảy xiết, đưa về trụ sở Công an xã để Tổ CSGT khu vực Đồng Xuân thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Tổ an ninh trật tự ở cơ sở sử dụng xuồng chèo tiếp cận cabin xe đầu kéo để giải cứu tài xế thoát hiểm. Ảnh: CAX Đồng Xuân.

Được biết, chiếc xe ô tô đầu kéo nêu trên do bà Nguyễn T.L, trú tại xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk làm chủ sở hữu, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký ngày 17/11/2025. Thời gian gần đây, chiếc xe này thường xuyên vận chuyển củ sắn mì từ những vùng chuyên canh trồng sắn về Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân ở xã Đồng Xuân.