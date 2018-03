Tài xế xe container tử vong sau khi tông hàng loạt cây xanh

Rạng sáng 31-3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) làm lái xe tử vong tại chỗ, sau khi tông vào hàng chục cây xanh và trụ phân mốc bên đường.

Chiếc xe bị hư hỏng sau tai nạn bất ngờ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ cùng ngày, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (đoạn qua phường Thuận Giao, thị xã Thuận An), xe container BKS 51C- 359.62 do tài xế Lê Hoàng Ch. (30 tuổi, quê An Giang) điều khiển lưu thông từ hướng Đồng Nai về tỉnh Bình Dương, khi đến khu vực phường Thuận Giao thì xe bất ngờ mất lái, lao lên vỉa hè rồi tông hàng loạt cây xanh bên lề đường.

Sau tai nạn, người dân phát hiện tài xế gục chết trong cabin nên đã trình báo cơ quan công an đến bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Tại hiện trường, xe container bị hư hỏng, cây xanh và nhiều trụ bê tông bên vỉa hè bị cày nát; giao thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn kẹt cứng cả 2 chiều .

Đến 7 giờ 30, xe cẩu được điều tới để di dời phương tiện, giao thông qua khu vực mới dần thông thoáng trở lại.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ nguyên nhân.

XUÂN TRUNG