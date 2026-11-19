Ngày 19/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhiều người đi đường hợp sức giải cứu một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng).

Theo hình ảnh trong video, nam thanh niên mặc áo đen bất ngờ bỏ dép, trèo qua lan can cầu. Phát hiện sự việc, một tài xế ô tô lập tức dừng xe, lao đến giữ chặt áo người này và hô hoán mọi người hỗ trợ.

Một phụ nữ đi đường nhanh chóng chạy đến ôm chân nam thanh niên. Nhiều người khác cũng dừng xe, cùng kéo người này trở lại phía trong lan can.

Người tài xế trong video là anh Đồng Viết Phi Vũ (38 tuổi, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng). Anh Vũ cho biết nam thanh niên được giải cứu chính là hành khách anh vừa chở đến khu vực chân cầu vào sáng cùng ngày.

Theo chia sẻ của anh Vũ, hoảng 5h40, anh Vũ nhận cuốc xe từ khu vực cầu Rồng đến chân cầu Thuận Phước. Trong quá trình di chuyển, nam hành khách quê Đồng Tháp liên tục bật khóc, chia sẻ những chuyện buồn liên quan đến bạn bè và gia đình. Thấy vậy, anh Vũ chủ động động viên, khuyên nhủ người này.

Khi đến nơi, nam thanh niên nói không còn tiền và xin để lại điện thoại để trả cước. Tuy nhiên, anh Vũ từ chối nhận điện thoại, cho biết nếu khách không có tiền thì cũng không cần trả.

Anh Đồng Viết Phi Vũ, tài xế kịp thời ngăn hành khách có ý định nhảy cầu Thuận Phước ẢNH: P.V/ Thanh niên.

Sau khi xuống xe, nam thanh niên tiếp tục đi bộ lên cầu và nói với tài xế rằng chỉ muốn tập thể dục. Tuy nhiên, những lời tâm sự trước đó khiến anh Vũ không khỏi lo lắng. Anh quyết định chạy xe chậm phía sau để theo dõi, đồng thời báo cho nhân viên bảo vệ gần đó và gọi công an hỗ trợ.

Khi đến gần giữa cầu, nam thanh niên bất ngờ bỏ lại dép và điện thoại, sau đó trèo qua lan can với ý định nhảy xuống sông Hàn. Phát hiện tình huống nguy hiểm, anh Vũ lập tức dừng xe, chạy đến giữ người này lại.

“Tôi túm được áo thanh niên rồi hô hoán mọi người giúp đỡ. May mắn có một phụ nữ chạy đến ôm chân, sau đó nhiều người cùng hỗ trợ kéo người này vào trong”, anh Vũ kể lại.

Sau khi giải cứu thành công, anh Vũ tiếp tục chở nam thanh niên đến trụ sở Công an phường Hải Châu. Một cán bộ công an đi cùng để bảo đảm an toàn và liên hệ với gia đình người này.