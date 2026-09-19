Tài xế xe buýt bị lập biên bản vì vượt phải sai quy định trên Quốc lộ 3

Ngày 17/9/2026, mạng xã hội xuất hiện video phản ánh xe buýt biển kiểm soát 29B-094.65 có hành vi vượt xe không đúng quy định khi lưu thông trên Quốc lộ 3, đoạn qua địa bàn xã Đông Anh (Hà Nội), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh xe buýt vượt phải, được camera hành trình của người dân ghi lại.

Qua xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội xác định người điều khiển xe buýt biển kiểm soát 29B-094.65 là anh N.V.K. (SN 1973, trú tại Hà Nội). Người này được mời đến cơ quan Công an để làm việc.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh N.V.K. về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép.

Theo cơ quan Công an, hành vi trên được quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP.

Với hành vi vi phạm trên, người điều khiển xe ô tô bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và trừ 02 điểm giấy phép lái xe

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là người điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách, cần chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; chủ động quan sát và thực hiện đúng quy định khi vượt xe.

Cơ quan Công an cũng lưu ý mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông sẽ được phát hiện, xử lý theo quy định.