Tài xế vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cứu thương vẫn có thể bị phạt

Video tài xế vượt đèn đỏ tại Lào Cai để nhường đường cho xe cứu thương nhưng vẫn có nguy cơ bị phạt:

Sau khi đã nhường đường xe ưu tiên, người điều khiển phương tiện phải tiếp tục chấp hành tín hiệu giao thông. Việc vượt qua vạch dừng để nhường xe ưu tiên không đồng nghĩa được phép tiếp tục di chuyển qua nút giao khi đèn tín hiệu chưa cho phép.

Khi gặp xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường, không được gây cản trở. Trong một số tình huống, để nhường xe ưu tiên, người điều khiển phương tiện có thể buộc phải vượt qua vạch dừng hoặc di chuyển sang làn khác.

Quy định này được nêu tại khoản 5 Điều 27 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Xe cứu thương đi làm nhiệm vụ cấp cứu thuộc nhóm xe ưu tiên và phải có tín hiệu ưu tiên theo quy định.

Trong thực tế, tại một số nút giao, khi xe cứu thương hoặc xe ưu tiên phía sau phát tín hiệu yêu cầu nhường đường, phương tiện phía trước có thể phải di chuyển qua vạch dừng, đi lệch khỏi làn đường đang lưu thông hoặc thực hiện thao tác cần thiết để tạo khoảng trống cho xe ưu tiên đi qua.

Cục CSGT cho biết, trường hợp người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết thì thuộc trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính.

Khoản 11 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, tình thế cấp thiết là tình thế mà cá nhân, tổ chức vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tổ chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải gây ra một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Đồng thời, khoản 1 Điều 11 Luật này quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết.

Như vậy, việc một phương tiện vượt qua vạch dừng hoặc di chuyển lệch làn để nhường đường cho xe ưu tiên không đồng nghĩa đương nhiên được miễn xử phạt. Việc có thuộc trường hợp không xử phạt hay không phải được xem xét dựa trên diễn biến thực tế của vụ việc, mục đích của hành vi và mức độ cần thiết để nhường đường cho xe ưu tiên.

Không phải cứ vượt đèn đỏ, đi sai làn để nhường xe ưu tiên là được miễn phạt. Nếu hành vi không thực sự cần thiết hoặc vượt quá mức cần thiết, người điều khiển vẫn có thể bị xử phạt theo quy định. (Ảnh cắt từ clip)

Đối với tình huống phương tiện buộc phải vượt qua vạch dừng để tạo khoảng trống cho xe cứu thương, người điều khiển cần thực hiện ở mức cần thiết, chủ động quan sát và bảo đảm an toàn cho những người, phương tiện xung quanh.

Đặc biệt, sau khi đã tạo điều kiện cho xe ưu tiên đi qua, người điều khiển vẫn phải tiếp tục chấp hành các quy định về giao thông. Việc đã vượt qua vạch dừng để nhường xe ưu tiên không đồng nghĩa với việc được tự do tiếp tục di chuyển qua giao lộ khi đèn tín hiệu vẫn đang màu đỏ.

Cục CSGT cũng lưu ý, việc phát hiện vi phạm qua hệ thống giám sát không phải là căn cứ duy nhất để mặc nhiên kết luận người điều khiển có vi phạm. Khi xử lý, lực lượng chức năng phải căn cứ tình huống thực tế và các tài liệu, dữ liệu liên quan để xác định hành vi.

Do đó, người tham gia giao thông khi phát hiện xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ cần bình tĩnh quan sát, chủ động nhường đường và chỉ thực hiện những thao tác cần thiết để không cản trở xe ưu tiên, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông.

Với tình huống ô tô con vượt đèn đỏ để nhường xe cứu thương tại Lào Cai, nếu phương tiện chỉ vượt qua vạch dừng hoặc di chuyển vào vị trí khác nhằm tạo khoảng trống cho xe cứu thương đang làm nhiệm vụ và hành vi này đáp ứng các điều kiện của tình thế cấp thiết, thì có cơ sở để xem xét thuộc trường hợp không xử phạt. Ngược lại, nếu sau khi nhường đường, người điều khiển tiếp tục đi qua giao lộ khi chưa có tín hiệu cho phép thì hành vi đó phải được xem xét độc lập theo quy định.