Tài xế vượt ẩu bị phạt 5 triệu đồng sau phản ánh của người dân

Thông tin trên trang Cục Cảnh sát Giao thông, sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông về việc xác minh thông tin phản ánh của người dân, Trạm CSGT Hàm Yên, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh và làm rõ vụ việc tài xế ô tô có hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép vượt.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h12 ngày 27/10/2026, tại Km180+400 Quốc lộ 2, thuộc thôn 4, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang, xe ô tô con mang biển kiểm soát 22A-296.xx bị phản ánh có hành vi vượt xe không đúng quy định.

Chiều 30/10/2026, lực lượng CSGT đã mời người điều khiển phương tiện đến làm việc. Qua xác minh, người điều khiển xe tại thời điểm xảy ra vi phạm là ông N.V.S. (SN 1965, trú tại phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang). Tại cơ quan Công an, ông S. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.S. về hành vi "Điều khiển xe vượt xe trong những trường hợp không được vượt", quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP).

Với hành vi trên, tài xế bị xử phạt 5.000.000 đồng và trừ 02 điểm giấy phép lái xe.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về vượt xe; chỉ thực hiện vượt khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không vượt tại những vị trí, trường hợp pháp luật nghiêm cấm.

Mỗi người lái xe hãy nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.