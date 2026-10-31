Tài xế vướng lao lý vì chống đối cảnh sát giao thông

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 4/7/2026, bị cáo Vũ Văn Vỹ (SN 1998, cư trú tại thôn Trà Hương, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe ô tô tải BKS 17C-105.39 đến cây xăng V.T trên địa bàn xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên.

Lúc này, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe tải do Vỹ điều khiển có dấu hiệu chở hàng vượt quá trọng tải, yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Vỹ không dừng lại mà điều khiển xe tải tiếp tục di chuyển né tránh lực lượng chức năng.

Sau đó, Vỹ đỗ ô tô vào trong bãi gửi xe và ngồi trên xe tải khóa chốt cửa lại để gọi điện thoại cho chủ hàng.

Bị cáo Vũ Văn Vỹ nhận mức án 1 năm về tù tội "Chống người thi hành công vụ".

Thấy Vỹ có dấu hiệu trốn tránh việc kiểm tra, tổ công tác dắt xe mô tô đỗ trước đầu xe tải cách khoảng 2m để ngăn không cho Vỹ điều khiển xe di chuyển.

Mặc dù tổ công tác gõ cửa xe tải, yêu cầu Vỹ xuống làm việc nhưng Vỹ không chấp hành, tắt máy xe và nằm ra ghế phía sau ghế lái.

Khoảng 3 phút sau, Vỹ ngồi vào ghế lái, nổ máy xe rồi điều khiển xe tải tiến thẳng về phía trước làm xe tải đâm, đẩy rê xe mô tô của tổ công tác đi khoảng 50m.

Tiếp theo, Vỹ cho xe tải dừng lại nhưng Vỹ vẫn ngồi trên xe, chống đối không xuống xe.

Nhận được tin báo, Công an xã Kiến Xương đến hiện trường, lúc này Vỹ vẫn không khai báo thông tin cá nhân, không xuất trình giấy tờ, không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

Ngay sau đó, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, quản lý phương tiện do Vỹ điều khiển và đưa Vỹ về trụ sở công an xã Kiến Xương để làm việc.

Tại phiên tòa, bị cáo Vỹ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường cho Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên tổng số tiền là 4.950.000 đồng là giá trị phần hư hỏng của xe mô tô bị kéo hư hỏng.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Vỹ 1 năm tù về tù tội "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.