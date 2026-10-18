Tài xế vi phạm giao thông có thể được nộp phạt qua VNeTraffic, không cần đến trụ sở CSGT

Ngày 18/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, căn cứ vào dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Cục CSGT đã dự kiến mô hình xử lý vi phạm giao thông trên môi trường điện tử.

Hiện nay, người vi phạm giao thông bị phạt nguội vẫn phải đến trụ sở CSGT để làm thủ tục (ảnh minh họa).

Quy trình này giúp người vi phạm trật tự, an toàn giao thông hoàn toàn thực hiện trên ứng dụng VNeTraffic, không phải đi tới trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm, nhất là với các vi phạm được phát hiện qua thiết bị nghiệp vụ, camera giám sát.

Theo đó, quy trình dự kiến như sau: Hệ thống thiết bị nghiệp vụ, camera giám sát phát hiện vi phạm và gửi về cơ sở dữ liệu vi phạm; CSGT có dữ liệu điện tử về vi phạm tiến hành xác minh các thông tin liên quan (chủ xe, đăng ký, kiểm định xe, bảo hiểm…); CSGT gửi thông báo vi phạm tới chủ xe qua VNeTraffic.

Cục CSGT cho hay, sau khi nhận được thông báo, chủ xe có hai lựa chọn: Đồng ý với vi phạm thì sẽ xác nhận và thực hiện nộp phạt, nhận biên lai điện tử và hệ thống sẽ tự động ghi nhận hoàn tất xử lý vi phạm.

Trường hợp không đồng ý vi phạm (với các trường hợp như thông tin không chính xác; chủ xe không phải lái xe hoặc không xác định được lái xe), CSGT tiếp nhận thông tin và xác minh, làm rõ lái xe vi phạm rồi gửi thông tin tới tài khoản VNeTraffic của lái xe.

Toàn bộ quy trình thực hiện trên hệ thống và qua ứng dụng VNeTraffic, người dân hoàn toàn chủ động tiếp nhận thông tin vi phạm, đồng ý hoặc không đồng ý với thông báo đó.

Cũng theo Cục CSGT, phương thức nộp phạt toàn trình qua VNeTraffic giúp hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nộp phạt, công khai minh bạch việc xử lý vi phạm.