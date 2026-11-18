Ngày 18/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp người điều khiển ô tô có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng hơn 2 năm.

Cụ thể, vào hồi 17h48 ngày 17/11, tại khu vực Trạm thu phí Km11 trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt - Cục Cảnh sát giao thông) tiến hành kiểm tra ô tô con mang biển kiểm soát 51G-780.xx do tài xế D.A.M. điều khiển.

Qua kiểm tra giấy tờ, lực lượng chức năng phát hiện giấy phép lái xe của tài xế đã hết hạn sử dụng từ ngày 8/10/2024. Như vậy, tại thời điểm bị kiểm tra, giấy phép lái xe của người này đã quá hạn hơn hai năm nhưng tài xế vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế D.A.M. về hành vi Có giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng từ 1 năm trở lên.

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm việc với lái xe vi phạm.

Không chỉ xử lý tài xế, chủ phương tiện là Công ty TNHH Kinh doanh và dịch vụ tổng hợp H.C.M cũng bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, theo quy định tại điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Với các vi phạm trên, tổng mức phạt tiền đối với tài xế và chủ phương tiện dự kiến từ 74 đến 80 triệu đồng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc kiểm soát chặt chẽ điều kiện của người lái xe không chỉ giúp cá nhân, doanh nghiệp tránh các vi phạm và thiệt hại kinh tế mà còn góp phần phòng ngừa nguy cơ tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần thường xuyên kiểm tra thời hạn giấy phép lái xe, chủ động thực hiện thủ tục cấp đổi theo quy định, tránh trường hợp giấy phép hết hạn nhưng vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đối với các tổ chức, doanh nghiệp và chủ phương tiện, cần tăng cường kiểm tra giấy tờ, điều kiện của người được giao điều khiển xe; tuyệt đối không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.