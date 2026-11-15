Tài xế và chủ xe bị xử phạt 85,5 triệu đồng về 4 lỗi vi phạm

Ngày 15/11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 6, Cục CSGT – Bộ Công an cho biết, đã lập biên bản vi phạm hành chính (VPHC) về giao thông đường bộ với tổng số tiền 85,5 triệu đồng về 4 lỗi đối với một tài xế và chủ xe ô tô đầu kéo.

Trước đó vào sáng 14/9, trong lúc thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang – Cam Lâm qua địa phận xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 tiến hành dừng xe ô tô tải BKS 78H-007.37 kéo rơ moóc 78R-006.20.

Kiểm tra hành chính, CSGT phát hiện tài xế N.H.T (SN 1995, trú tại phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp loại xe đang điều khiển và sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển ô tô kinh doanh vận tải. Với 2 hành vi vi phạm nêu trên, ông N.H.T bị lập biên bản VPHC để xử phạt 20,5 triệu đồng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 kiểm tra đối với tài xế xe đầu kéo BKS 78H-007.37.

Không riêng tài xế mà Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 còn lập biên bản VPHC để ra quyết định xử phạt 65 triệu đồng đối với chủ xe là Công ty TNHH thương mại Liễu Hoang, có trụ sở giao dịch tại thôn Liên Trì 1, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Doanh nghiệp này có 2 hành vi vi phạm, đó là không cấp thẻ nhận dạng lái xe theo quy định và giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài việc xử phạt bằng tiền, tài xế N.H.T còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe, tạm giữ xe ô tô đầu kéo 7 ngày; chủ xe bị tước quyền sử dụng phù hiệu vận tải 2 tháng đối với xe đầu kéo BKS 78H-007.37.