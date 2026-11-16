Tài xế và chủ xe ben bị xử phạt 112,5 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi giao thông

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông về phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã tiến hành xác minh, xử lý đối với lái xe P.V.S. (sinh năm 1993, trú tại xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-889.xx.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định lái xe P.V.S. mắc 4 lỗi vi phạm. Cụ thể, người này điều khiển xe ô tô tải làm rơi vãi đất đá xuống đường; sử dụng biển kiểm soát bị che lấp chữ, số, màu sắc của biển số; điều khiển phương tiện có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Hình ảnh xe ben vi phạm trên đường phố Hà Nội được người dân ghi hình, phản ánh tới Cục Cảnh sát giao thông.

Đáng chú ý, lái xe còn điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 30% đến 50%.

Căn cứ theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 17; điểm b, khoản 4 và điểm b, khoản 8, Điều 13; điểm a, khoản 5, Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ, lái xe dự kiến bị xử phạt 32,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài xử lý lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cũng xác minh, xử lý đối với chủ phương tiện là Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng V.H., có địa chỉ tại phường Yên Sở, TP Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, doanh nghiệp này có 2 hành vi vi phạm gồm: Đưa xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; giao phương tiện cho người làm công điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm quy định.

Căn cứ điểm h, khoản 14, Điều 32 và điểm b, khoản 11, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ, chủ phương tiện dự kiến bị xử phạt 80 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, doanh nghiệp còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung gồm: Tước chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tước tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng và tước phù hiệu xe trong thời hạn 2 tháng.