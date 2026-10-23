Tài xế uống rượu gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 19/10, tại Km 32+300 Quốc lộ 8A, thuộc xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, ô tô do Phạm Trọng Đạo (37 tuổi, trú xã Sơn Bằng) điều khiển va chạm với một phụ nữ đi xe đạp điện. Nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

Phạm Trọng Đạo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi xảy ra tai nạn, Đạo điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy tìm phương tiện và người liên quan.

Đến 21h30 cùng ngày, lực lượng chức năng xác định ô tô biển kiểm soát 89H-087.60 do Phạm Trọng Đạo điều khiển. Tại cơ quan điều tra, Đạo khai đã sử dụng rượu, bia trước khi lái xe.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời tạm giữ Phạm Trọng Đạo để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.