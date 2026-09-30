Tài xế uống bia lái ô tô gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Bị can Nguyễn Tuấn Đạt.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1998, trú tại phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 31/8/2026, Đạt điều khiển ô tô biển số 14H-051.32 trên Quốc lộ 18, theo hướng từ cầu Bãi Cháy đến ngã tư Ao Cá. Khi đến Km 112+600, thuộc khu Giếng Đáy 1, phường Việt Hưng, xe của Đạt va chạm với anh B.V.D (SN 1978), đang đứng cạnh ô tô có cần cẩu đỗ ở làn đường sát dải phân cách.

Hậu quả, D. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vào khoảng 7h cùng ngày. Cơ quan điều tra xác định, Đạt đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi điều khiển phương tiện.

Sau va chạm, Đạt không dừng xe mà tiếp tục rời khỏi hiện trường. Theo lời khai của bị can, trước đó Đạt đã uống nhiều bia trong lúc ăn tối và hát karaoke. Vụ va chạm làm vỡ kính chắn gió, kính cửa trước bên trái và gãy gương chiếu hậu của ô tô. Do lo sợ phải chịu trách nhiệm, Đạt đưa xe đến xưởng sửa chữa nhằm xóa dấu vết liên quan đến vụ tai nạn.

Sau đó, Đạt đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.