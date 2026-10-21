Tài xế tuk-tuk Thái Lan bị phạt vì 'chặt chém' khách xem The Weeknd

Du khách ngồi xe tuk-tuk dạo quanh khu Chinatown ở Bangkok, Thái Lan, ngày 16/5/2025. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát đồn Hua Mak, Bangkok, vừa xử phạt tài xế tuk-tuk Piya, 28 tuổi, tổng cộng 1.500 baht sau khi xác minh video tranh cãi về giá cước với 2 du khách Nga lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đó, Piya bị phạt 500 baht vì thu giá cước vượt mức quy định và 1.000 baht vì không xuất trình được giấy phép lái xe khi điều khiển phương tiện vận tải công cộng, Bangkok Post đưa tin.

Cảnh sát cũng liên hệ Cục Vận tải đường bộ Thái Lan để phối hợp xử lý. Cơ quan này dự kiến triệu tập Piya và chủ sở hữu đăng ký của chiếc tuk-tuk để làm rõ vụ việc trước khi cân nhắc các biện pháp tiếp theo.

Sự việc xảy ra khoảng 23h ngày 12/10, sau buổi diễn thuộc tour The Weeknd: After Hours Til Dawn tại sân vận động Rajamangala, Bangkok. Hai du khách Nga, 31 và 34 tuổi, thuê xe tuk-tuk gần sân vận động để về khách sạn trên đường Sukhumvit Soi 4.

Hai du khách Nga bị tài xế tuk-tuk ghi hình. Ảnh: Bangkok Post.

Theo lời khai của Piya, anh yêu cầu 2 hành khách trả 4.000 baht cho chuyến đi, viện dẫn tình trạng giao thông đông đúc sau buổi diễn để giải thích mức giá. Tài xế sau đó giảm xuống còn 2.000 baht, nhưng 2 du khách không đồng ý, chỉ chuyển 400 baht khi đến nơi.

Theo video được đăng tải, 2 hành khách cho rằng mức giá quá cao so với hành trình kéo dài khoảng 15 phút. Piya đi theo họ vào khách sạn, tiếp tục ghi hình cuộc tranh cãi gần thang máy rồi đăng video lên mạng xã hội, cáo buộc 2 du khách không trả đủ tiền cước.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích tài xế vì mức giá quá cao, lo ngại sự việc ảnh hưởng hình ảnh Thái Lan trong mắt du khách quốc tế.

Những người khác cho rằng cần xem xét tình trạng giao thông sau buổi diễn và thỏa thuận giá cước giữa 2 bên trước chuyến đi. Một số ý kiến cũng đặt câu hỏi về quyết định đăng video của Piya, khi chính đoạn ghi hình khiến anh trở thành tâm điểm chỉ trích.

Những chiếc tuk-tuk chuyên chở du khách quanh thành phố, tại bãi đỗ xe ở trung tâm Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Ban đầu, cảnh sát cho biết chưa bên nào gửi đơn khiếu nại. Sau khi video lan truyền, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, mời Piya đến làm việc và xử phạt các vi phạm được xác định.

The Thaiger nhận định sự việc cho thấy yêu cầu tăng cường quản lý dịch vụ vận tải công cộng tại Thái Lan, nhất là các phương tiện phục vụ khách quốc tế. Kiểm soát giá cước và giám sát việc chấp hành quy định về giấy phép lái xe là những yếu tố cần thiết để bảo vệ hành khách, hạn chế tranh chấp và giữ gìn hình ảnh du lịch Thái Lan.