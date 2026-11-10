Tài xế từ chối chở khách khuyết tật, hãng gọi xe bị kiện 53 triệu USD

Một số tài xế từ chối nhận chuyến khi phát hiện hành khách sử dụng xe lăn hoặc đi cùng chó hỗ trợ. Những hành vi này đang khiến Lyft, một trong những nền tảng gọi xe lớn tại Mỹ, đối mặt vụ kiện từ Bộ Tư pháp nước này.

Theo Reuters, cơ quan chức năng Mỹ đã đệ đơn kiện Lyft tại Tòa án Liên bang khu vực Bắc California vào ngày 9/11, với cáo buộc doanh nghiệp phân biệt đối xử với hành khách khuyết tật.

Đáng chú ý, Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu khoản bồi thường lên đến 53 triệu USD dành cho những khách hàng được cho là đã bị ảnh hưởng và từng gửi đơn khiếu nại đến Lyft hoặc cơ quan chức năng.

Theo đơn kiện, Lyft và các tài xế hoạt động trên nền tảng bị cáo buộc thường xuyên từ chối phục vụ những hành khách khuyết tật. Nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bao gồm người sử dụng chó hỗ trợ và những hành khách mang theo thiết bị hỗ trợ di chuyển như xe lăn có thể gấp gọn.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Lyft chưa thực hiện đầy đủ những điều chỉnh cần thiết trong chính sách và quy trình vận hành nhằm bảo đảm người khuyết tật được tiếp cận dịch vụ bình đẳng.

Theo Reuters, hãng gọi xe Lyft có thể phải bồi thường đến 53 triệu USD. Ảnh: Lyft.

Trong thông cáo chính thức, cơ quan này còn cáo buộc Lyft thu một số khoản phí không phù hợp, chẳng hạn phí hủy chuyến đối với hành khách bị tài xế từ chối phục vụ trái quy định. Một số trường hợp được cho là không được phép ngồi ghế trước dù có nhu cầu liên quan đến tình trạng hạn chế vận động.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, những hành vi trên có dấu hiệu vi phạm Điều III của Đạo luật Người khuyết tật Mỹ năm 1990 (ADA). Quy định này yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận tải tư nhân không được phân biệt đối xử với khách hàng khuyết tật.

Ngoài khoản bồi thường 53 triệu USD, Bộ Tư pháp Mỹ còn đề nghị tòa án buộc Lyft chấm dứt các hành vi bị cáo buộc, điều chỉnh chính sách phục vụ và đào tạo nhân viên, tài xế về những yêu cầu của ADAS. Trước vụ kiện, Lyft khẳng định không đồng tình với những cáo buộc được Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra. Doanh nghiệp cho biết đã duy trì các chính sách yêu cầu tài xế phục vụ hành khách sử dụng chó hỗ trợ hoặc mang theo thiết bị hỗ trợ di chuyển có thể gấp gọn.

Theo Lyft, tài xế vi phạm những quy định này có thể bị xử lý nghiêm khắc, bao gồm chấm dứt vĩnh viễn quyền hoạt động trên nền tảng.

Hãng gọi xe cũng cho biết đã hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ trong quá trình cơ quan này xem xét các phản ánh của hành khách. Hiện vụ kiện vẫn đang trong quá trình giải quyết và chưa có kết luận cuối cùng từ tòa án.

Lyft không phải nền tảng gọi xe đầu tiên tại Mỹ vướng vào tranh chấp pháp lý liên quan đến quyền tiếp cận dịch vụ của người khuyết tật. Tháng 9/2025, chính phủ Mỹ từng đệ đơn kiện Uber với cáo buộc vi phạm cùng đạo luật liên bang. Trong vụ việc này, Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu khoản bồi thường 125 triệu USD dành cho những hành khách được cho là đã bị phân biệt đối xử và từng gửi đơn khiếu nại.

Tương tự Lyft, Uber bác bỏ các cáo buộc, đồng thời khẳng định cam kết mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ và cải thiện trải nghiệm của khách hàng khuyết tật.