Tài xế TP.HCM học làm 'chuyện bao đồng' sau lần dắt bộ xe lúc 2h sáng

Hơn 3h sáng, xe của Bùi Đăng Khoa (22 tuổi, phường Tân Phú, TP.HCM) bất ngờ xẹp bánh. Đường khuya vắng người, gọi cho người quen không được, Khoa đành dắt xe đi tiếp.

Thấy Khoa dắt xe bên đường, anh Nguyễn Hoàng Vũ (36 tuổi, phường Bình Đông) dừng lại hỏi thăm. Kiểm tra xe xong, anh lấy túi đồ nghề mang theo và bắt tay vào sửa. Khoảng 10 phút sau, Khoa có thể đi tiếp.

“May mà có anh Vũ, không thì tôi không biết phải làm sao. Anh giống như quý nhân của tôi tại thời điểm đó”, Khoa kể với Tri Thức - Znews.

Anh Vũ sửa xe giúp một người đi đường gặp sự cố vào ban đêm.

Tự học sửa xe sau lần dắt bộ giữa đêm

Hơn một năm trước, chính anh Vũ cũng từng dắt bộ vài cây số vì xe cán đinh, thủng lốp lúc 2h sáng. Dọc đường, một thợ sửa xe lưu động báo giá vá bánh 400.000 đồng. Thấy số tiền quá lớn so với thu nhập chạy xe khi đó, anh từ chối và dắt xe đi tiếp. Sau đó, anh gặp một người thợ khác, được vá bánh với giá 120.000 đồng.

Lần ấy, anh nghĩ đến những người cũng hỏng xe giữa đêm mà không đủ tiền sửa. Anh lên mạng xem cách sửa xe, tự mua dụng cụ rồi tập từng thao tác. Gặp lỗi chưa biết xử lý, anh lại tìm hiểu và thử nhiều lần.

Túi đồ nghề cùng các dụng cụ sửa chữa được anh Vũ chuẩn bị để mang theo trong những chuyến chạy xe.

Trước khi chạy xe công nghệ vào năm 2016, anh Vũ từng bán trà sữa, làm thợ xăm để trang trải cuộc sống. Từ những ngày đầu chạy xe, anh đã thường dừng lại giúp người gặp sự cố. Khi chưa biết sửa, anh phụ đẩy xe, đổ xăng hộ hoặc chỉ đường đến tiệm gần nhất.

Giờ đây, mỗi khi ra đường vào ca đêm, anh mang theo một túi đồ nghề có kìm, bộ kích bình, bơm xe và một chai xăng nhỏ. Thấy ai đang dắt xe hoặc loay hoay bên đường, anh thường dừng lại hỏi thăm.

“Đêm nào cũng sửa giúp người ta, có đêm 2-3 chiếc, có đêm 5 chiếc”, anh kể. Có ca chỉ mất 10-20 phút, cũng có ca kéo dài cả tiếng. Nếu gặp lỗi ngoài khả năng, anh giúp đưa xe đến tiệm gần nhất.

Một lần, anh gặp một sinh viên hỏng bơm xăng ở trung tâm TP.HCM, trong khi nhà ở Bình Dương cũ. Theo lời anh Vũ, người này gọi thợ sửa xe lưu động nhưng không đủ tiền trả mức giá 1,6 triệu đồng được báo. Anh giúp đưa xe về tận nhà. Đến nơi, người sinh viên ngỏ ý gửi anh 300.000 đồng, anh từ chối.

“Làm việc tốt không phải vì thù lao, mà đơn giản vì mình hiểu cái cảm giác bất lực khi gặp sự cố giữa đêm khuya”, anh nói.

Những lần dừng xe giữa đêm

Trong những chuyến chạy đêm, anh Vũ cũng thường dừng lại hỏi thăm người lớn tuổi hoặc giúp những người lao động khó khăn mà anh gặp trên đường.

Một đêm, khoảng nửa đêm, anh bắt gặp một bà cụ chống gậy đi bộ trên đoạn đường vắng. Anh quay xe lại hỏi thăm, biết bà đang đi đến bệnh viện và muốn tới sớm để được khám sớm. Anh chở bà đến nơi rồi mua cho bà một bát phở ăn trước giờ khám.

Ban đầu, anh ít chia sẻ những việc mình làm. Sau khi xem những câu chuyện tương tự trên mạng xã hội, anh bắt đầu ghi lại một số lần giúp người trên đường và đăng lên TikTok. Video chở bà cụ đến bệnh viện thu hút hơn 6 triệu lượt xem, giúp nhiều người biết đến anh.

Anh Vũ đưa bà cụ đến bệnh viện khi thấy bà đi bộ trên đường lúc nửa đêm.

Anh Vũ cho biết việc làm nội dung trên TikTok mang lại thêm thu nhập, giúp anh có điều kiện hỗ trợ những người gặp khó khăn. Anh nói mình chủ yếu dùng tiền cá nhân và không nhận quyên góp.

Chị Bùi Thị Thanh Xuân (29 tuổi), bạn gái anh Vũ, ủng hộ việc anh làm nhưng vẫn lo mỗi khi anh đi cả đêm. “Ở nhà, tôi cũng lo lắng khi anh đi cả đêm như vậy. Nhưng đó là điều anh muốn làm nên tôi cảm thấy vui khi được đồng hành cùng một người có tấm lòng như anh”, chị nói.

Anh Vũ từng bị xây xát nhẹ do va quệt trong lúc sửa xe. Có khi đồng nghiệp chạy ngang, thấy anh đang giúp người gặp sự cố cũng dừng lại phụ một tay. Anh cho biết những lần dừng xe như vậy không ảnh hưởng đến thu nhập. Trong lúc sửa, anh thường trò chuyện, có khi hát cho người đang chờ nghe để họ bớt sốt ruột.

“Nhiều khi mình giúp thì không đáng bao nhiêu, nhưng đối với người ta lại rất quý. Nếu mình bỏ mặc rồi về nhà ngủ, mình cũng không ngủ ngon, cứ thấy cấn trong lòng”, anh nói.

Huyền Trang