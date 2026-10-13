Tài xế tông tử vong nữ sinh Vĩnh Long đối diện mức án đến 30 tháng tù

Tại phiên tòa ngày 13/10, bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung nhiều lần nói không biết khi được hỏi về nhân thân, không nhớ diễn biến tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường hơn 1,585 tỷ đồng, nhưng bị cáo và mẹ không đồng ý. Sau thời gian xét xử, đại diện VKSND đề nghị mức án đối với tài xế Trung 18 tháng đến 30 tháng tù, không áp dụng hình thức bổ sung.

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