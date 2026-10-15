Tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long lĩnh án 30 tháng tù

Bị cáo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong vào ngày 4/9/2024.

Từ sáng sớm, gia đình của nữ sinh Bảo Trân đã đến tòa. Khoảng 7h30, bị cáo Trung được gia đình đưa đến tòa. Do sức khỏe yếu, bị cáo được người thân dìu từ xe ô tô vào phòng xử.

Báo chí theo dõi HĐXX tuyên án qua màn hình trực tuyến được bố trí tại phòng riêng.

8h30, HĐXX bắt đầu làm việc.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại tòa vào sáng 15/10

HĐXX xác định lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung, dẫn đến tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo HĐXX, bị cáo Bảo Trung không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các tình tiết giảm nhẹ gồm gia đình đã tự nguyện nộp 150 triệu đồng khắc phục hậu quả, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ liên quan đến hạn chế khả năng nhận thức và thành khẩn khai báo, do bị cáo chưa khai báo đầy đủ, chưa thể hiện rõ sự ăn năn hối cải.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc đại diện hợp pháp của bị cáo Trung là cha, mẹ bị cáo bồi thường cho bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh Bảo Trân, đại diện hợp pháp của bị hại) hơn 246 triệu đồng.

HĐXX cũng quyết định, công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường 150 triệu đồng trực tiếp cho đại diện gia đình bị hại.

Hình ảnh tại tòa sáng nay:

Gia đình bị hại đến tòa từ sớm

Bị cáo Bảo Trung được người thân dìu vào tòa

Trong lúc chờ HĐXX vào phòng tuyên án, bị cáo Bảo Trung được người thân đưa nước uống

Khi thấy các phóng viên chụp ảnh, bị cáo Bảo Trung quay mặt hoặc cúi đầu né ống kính

Bà Nguyễn Thị Hiền (trái) là mẹ của nữ sinh Bảo Trân

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải BKS 84C-102.77 trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân (Vĩnh Long). Đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Trung phát hiện xe tải do anh Nguyễn Văn M. (quê Thanh Hóa) điều khiển đang dừng sát lề phải. Trung cho xe lấn sang làn trái để vượt. Lúc này, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện đi một mình, phía sau là xe do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển, chở em L.M.N. Thấy xe tải lấn sang phần đường, em N. phanh gấp. Xe của Trân chạy phía sau không kịp xử lý, va vào xe của N. Sau cú va chạm, xe của Trân ngã sang trái nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển cán qua người Trân. Nữ sinh bị thương nặng, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Hai em X.N. và M.N. không bị thương. Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của Trân, dùng súng bắn vào đầu Trung sau đó tự sát. Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; ngày 26/6/2025 khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, Trung bị tổn thương cơ thể 90% do vết thương do súng gây ra. Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định, trước, trong và sau khi gây tai nạn cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, sau khi bị bắn, Trung mắc bệnh lý tâm thần với chẩn đoán “mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác...”, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mắc chứng mất trí mức độ trung bình. Ngày 8/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can do Trung phải điều trị các bệnh lý và chữa bệnh bắt buộc. Theo kết luận giám định ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não, mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.