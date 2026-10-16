Tài xế taxi xúc động khi được CSGT 'mở đường' đưa nạn nhân đi cấp cứu

XEM CLIP:

Sáng 16/10, trong lúc đang làm công việc lái taxi, anh Nguyễn Thành Luân (41 tuổi, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) nhận được điện thoại từ một người hàng xóm thông báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã, cần hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, anh Luân ghi nhận một người đã tử vong tại chỗ, một người khác bị thương rất nặng, trong tình trạng hết sức nguy kịch. Trước tình huống cấp bách, gia đình nạn nhân đề nghị đưa người bị thương đến Bệnh viện Việt Đức trong thời gian nhanh nhất có thể.

Thời điểm đó, đường phố đông đúc, trong khi taxi của anh Luân không thuộc diện xe ưu tiên. Để tranh thủ thời gian cấp cứu cho nạn nhân, anh nhờ người quen kết nối với CSGT, đề nghị hỗ trợ dẫn đường.

Cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT đường bộ số 14 mở đường cho xe đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh chụp màn hình

Thông qua đường dây nóng của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cán bộ trực ban đã tiếp nhận đầy đủ thông tin, đồng thời thông báo cho Đội CSGT số 14 để bố trí lực lượng hỗ trợ khi phương tiện chở nạn nhân đến cửa ngõ phía Nam thành phố.

Khi xe của anh Luân di chuyển đến khu vực ngã tư Đỗ Mười - Giải Phóng, đối diện Bến xe Nước Ngầm, một tổ công tác CSGT cùng mô tô đặc chủng đã chờ sẵn.

Sau khoảng 10 phút di chuyển dưới sự hỗ trợ của tổ công tác, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Việt Đức để các y, bác sĩ tiếp nhận và cấp cứu.

Tài xế Nguyễn Thành Luân chia sẻ về sự việc. Ảnh: NVCC

Anh Luân chia sẻ, bản thân rất xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ nhanh chóng của các cán bộ CSGT. Dù chưa kịp hỏi tên hai cán bộ trực tiếp tham gia mở đường, anh vẫn muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh.

Thay mặt gia đình nạn nhân, anh Luân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ công tác Đội CSGT số 14 và cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin, phối hợp hỗ trợ trong thời điểm nguy cấp.

Anh Luân cũng mong muốn chia sẻ câu chuyện này rộng rãi đến cộng đồng, đặc biệt là những người tham gia giao thông, để lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và sự hỗ trợ kịp thời trong những tình huống khẩn cấp.