Tài xế taxi đưa khách Trung Quốc 'chạy đua' đến sân bay Nội Bài

14h10 ngày 3/10, khi chỉ còn chưa đầy 3 tiếng trước chuyến bay đi Đà Nẵng, du khách họ Lưu cùng bạn gái mới rời khu vực phố cổ để ra sân bay Nội Bài. Cặp đôi người Trung Quốc dự định bắt xe buýt tại điểm chờ trên phố Hàng Tre, với tổng chi phí 90.000 đồng.

Đến bến lúc 14h25, Lưu kiểm tra ứng dụng Google Maps nhận thấy chuyến xe tiếp theo dự kiến tới lúc 14h48. Theo tính toán của anh, nếu xe đến đúng giờ, cả hai có thể tới sân bay khoảng 15h45. Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm 14h49, xe vẫn chưa xuất hiện. Trên bản đồ, chuyến tiếp theo đã được lùi sang 15h18.

"Nếu tiếp tục chờ, chúng tôi có nguy cơ không kịp chuyến bay", Lưu nói với Tri Thức - Znews.

Đúng lúc cặp đôi đang sốt ruột nhìn điện thoại, một tài xế địa phương tiến lại hỏi thăm "có cần ra sân bay không?". Ông đề nghị chở 2 người với giá 160.000 đồng, cao hơn 70.000 đồng so với đi xe buýt.

Du khách họ Lưu đến sân bay Nội Bài kịp giờ nhờ sự hỗ trợ của một tài xế địa phương. Ảnh: Justice/Xiaohongshu.

"Người hùng" tài xế taxi

Ban đầu, Lưu và bạn gái không dám nhận lời. Quãng đường từ trung tâm Hà Nội tới Nội Bài hơn 20 km, trong khi mức giá tài xế đưa ra thấp hơn dự tính của họ. Theo Lưu tìm hiểu, thông thường một chuyến taxi từ trung tâm Hà Nội ra sân bay có giá khoảng 200.000-300.000 đồng.

Hai bên trao đổi bằng những câu tiếng Anh đơn giản, kết hợp ứng dụng dịch thuật. Lưu hỏi tài xế liệu tới nơi có tăng giá, có đi đường vòng hoặc đón thêm khách giữa chừng hay không. Anh cũng hỏi mức giá 160.000 đồng có khiến tài xế bị lỗ hay không?. Người này đều trả lời "không".

Thấy 2 vị khách vẫn chưa quyết định, tài xế đề nghị Lưu chụp lại thông tin thỏa thuận. Ông nói: "Tôi lấy bạn 160.000 đồng tiền Việt Nam, nếu thay đổi thì lên sân bay bạn có thể báo công an", đồng thời khẳng định không tăng giá và có thể đưa họ tới sân bay trong khoảng 40 phút. Thời gian không còn nhiều, Lưu và bạn gái quyết định "đánh cược".

Lên xe, du khách Trung Quốc mới biết "đây thực sự là chuyến xe riêng của hai người". Anh nói với tài xế miễn đưa họ tới sân bay đúng giờ, tiền không phải vấn đề và sẵn sàng trả thêm. Tuy nhiên, tài xế vẫn giữ mức giá 160.000 đồng như thỏa thuận ban đầu.

Cầu Nhật Tân hướng từ sân bay Nội Bài vào trung tâm thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Huy.

Trên đường đi, người đàn ông chủ động tìm đường tắt, kết hợp chạy nhanh để rút ngắn thời gian. Khi qua cầu Nhật Tân, xe gặp đoạn đường ùn tắc. Tài xế liên tục quay lại trấn an 2 vị khách bằng những câu tiếng Anh đơn giản: "Busy, busy, 10 minutes". (Tạm dịch: Đường tắc, chỉ khoảng 10 phút nữa thôi).

Lưu hiểu rằng trong tình trạng giao thông như vậy, nếu tiếp tục chờ xe buýt, thời gian di chuyển có thể còn kéo dài hơn. Sau khi qua đoạn ùn tắc, tài xế bắt đầu tăng tốc.

Đến khoảng 15h50, cặp đôi tới sân bay Nội Bài. Lưu xúc động gọi tài xế là "người hùng", đưa 200.000 đồng, trong đó 40.000 đồng là tiền tip. Tài xế vẫn chỉ nhận khoản tiền đã thỏa thuận, sau đó bắt tay tạm biệt vị khách Trung Quốc.

"Tôi không kịp chụp ảnh, chỉ nhớ tài xế lái một chiếc ôtô màu đen, mặc áo sơ mi và có làn da sẫm màu. Do chuyến đi diễn ra gấp gáp, hai bên giao dịch bằng tiền mặt, tôi không nhớ thêm nhiều đặc điểm của người này", nam du khách tiếc nuối.

Sau chuyến đi, anh đăng câu chuyện lên mạng xã hội, ban đầu chỉ muốn lưu lại trải nghiệm để sau này đọc lại. Bài viết sau đó nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Với anh, điều đáng nhớ nhất là cách tài xế xử lý tình huống cùng sự mộc mạc của ông.

Bình minh ở Đà Nẵng, chụp từ sân thượng khách sạn. Ảnh: Justice/Xiaohongshu.

"Cảm ơn Việt Nam"

Lưu hiện sống tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là lần đầu anh cùng bạn gái du lịch Việt Nam. Ngày 2/10, họ nhập cảnh bằng đường bộ trên chuyến xe khách chạy thẳng từ thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây) đến Hà Nội.

Một ngày sau, hai người bay vào Đà Nẵng, dự định trở lại Hà Nội ngày 6/10 trước khi rời Việt Nam bằng xe khách vào rạng sáng 7/10.

Chuyến đi không hoàn toàn suôn sẻ, song những tình huống phát sinh lại giúp Lưu có thêm trải nghiệm thú vị với người địa phương.

Trước sự cố suýt lỡ chuyến bay, anh từng gặp khó khăn khi đặt taxi công nghệ ở Hà Nội do không thể thanh toán điện tử, trong khi không có tiền mặt. Tài xế khi đó đồng ý để khách sạn thanh toán trước, sau đó Lưu hoàn lại tiền cho khách sạn.

Bãi biển Mỹ Khê và Bà Nà Hills. Ảnh: Justice/Xiaohongshu.

Tại Đà Nẵng, cặp đôi một lần nữa nhận được sự hỗ trợ khi muốn tới một nhà hàng yêu cầu đặt chỗ trước nhưng không có số điện thoại Việt Nam. Hai phụ nữ họ gặp trên cabin cáp treo đã giúp liên hệ với nhà hàng, dùng số điện thoại cá nhân để đặt bàn cho hai người.

Qua những lần được người địa phương giúp đỡ, Lưu có thêm nhiều thiện cảm với Việt Nam. Du khách đánh giá giao thông, đặc biệt tại Hà Nội, khá đông nhưng vẫn có trật tự. Theo anh, người đi bộ cần bình tĩnh và tự tin khi sang đường.

"Tôi hài lòng với những trải nghiệm mới mẻ tại Việt Nam. Bạn gái tôi nhận xét chỉ trong vài ngày tại đây, cô đã gặp nhiều người nước ngoài hơn tổng số người nước ngoài từng gặp trước đó", anh bật cười.

Trong những ngày ở Việt Nam, phở gần như là lựa chọn quen thuộc của Lưu mỗi khi không biết ăn gì. Đây là món anh yêu thích, cũng là một trong những lý do anh muốn tới Việt Nam.

Ở Đà Nẵng, cặp đôi dành thời gian tham quan Bà Nà Hills, chụp ảnh, trải nghiệm trò tàu lượn. Lưu bày tỏ thích thú trò chơi này, tò mò khi nào những trò tương tự có thể xuất hiện tại Trung Quốc.

"Chuyến đi mang đến nhiều cảm xúc, chúng tôi muốn cảm ơn những người Việt Nam đã giúp đỡ xuyên suốt hành trình", Lưu nói. Cặp đôi hi vọng có cơ hội trở lại Việt Nam trong thời gian tới. Trong khi bạn gái muốn đến Phú Quốc, Lưu lại muốn khám phá TP.HCM.

Du khách check-in bên trong Quảng trường Nhật thực, thích thú với cabin cáp treo tại Bà Nà Hills. Ảnh: Justice/Xiaohongshu.