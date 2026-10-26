Tài xế taxi bị người đàn ông đi xe máy bóp cổ, đạp ngã giữa đường ở TP.HCM, công an vào cuộc

Ngày 26/10, liên quan đến vụ việc tài xế taxi bị người đàn ông đi xe máy bóp cổ, xô ngã giữa đường, Công an phường An Hội Tây, TP.HCM cho biết trên VTC News, đơn vị đã mời những người liên quan đến trụ sở để xác minh, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 25/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị người đàn ông đi xe máy chửi bới, hành hung trên đường Quang Trung, phường An Hội Tây, TP.HCM. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông đi xe máy liên tục lớn tiếng, phàn nàn việc tài xế taxi sử dụng điện thoại ghi hình mình. Sau đó, người này thò tay vào trong xe, hất điện thoại của tài xế.

Khi nam tài xế bước xuống xe, người đàn ông lập tức tiến đến tấn công, đạp mạnh và bóp cổ, khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chưa dừng lại, người này lên xe máy nhưng tiếp tục quay lại hành hung, đồng thời buông lời đe dọa tài xế trước khi rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được tài xế taxi ghi lại bằng điện thoại. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực giữa đường.

Người đàn ông chửi bới, bóp cổ tài xế taxi trên đường TP.HCM. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, một vụ hành hung người đi đường cũng xảy ra tại khu vực phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Cụ thể, theo báo Nhân dân, Công an phường Vũng Tàu đã triệu tập Bùi Văn Đại (SN 1977, thường trú tại phường Tân Bình, hiện cư trú tại phường Tam Thắng) để làm rõ hành vi hành hung một nam thanh niên trên đường Hải Đăng.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2/9, anh Đ.H.Đ. (SN 2003, trú tại tỉnh Lâm Đồng) cùng ba người khác di chuyển bằng hai xe máy từ khu vực ngọn Hải Đăng về đường Hạ Long.

Trong quá trình lưu thông, anh Đ. bị một người đàn ông ép xe, yêu cầu dừng lại. Người này sau đó chỉ tay, liên tục dùng tay đánh vào người anh Đ., rồi tiếp tục sử dụng dép và mũ bảo hiểm để tấn công nạn nhân.