Tài xế tăng ga bỏ chạy khi bị kiểm tra lô hàng lậu trị giá hơn 500 triệu đồng

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Xuân Triều (27 tuổi, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.

Đối tượng Đặng Xuân Triều cùng tang vật là 27.000 bao thuốc lá nhập lậu

Trước đó, khoảng 23h26 ngày 5/11, tại Km2 đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đông Hà, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện ô tô biển số 29E-604.22 do Triều điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Sau quá trình truy đuổi, đến 23h49 cùng ngày, tổ công tác đã dừng được phương tiện tại Km683 quốc lộ 1.

Kiểm tra ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 27.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, với tổng trị giá ước tính hơn 500 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, Triều khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ Quảng Trị vào Quảng Ngãi để lấy tiền công.

Toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan đã bị tạm giữ, niêm phong để phục vụ điều tra. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, truy xét những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.