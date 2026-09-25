Tài xế sử dụng bằng lái giả để thuê xe ô tô rồi mang cầm cố

Ngày 25/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Anh Vũ (SN 1992, ngụ phường Long Châu) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra, Vũ sử dụng Căn cước công dân và giấy phép lái xe giả mua trên mạng để đến gặp anh N.M.T. (SN 1987, ngụ xã Nhơn Phú) thuê một xe ô tô để tự lái và di chuyển đến TP Hồ Chí Minh.

Cán bộ Cơ quan CSĐT làm việc với Lê Hoàng Anh Vũ.

Khi hết thời gian thuê xe, Vũ gọi điện thoại cho anh T. để được tiếp tục thuê phương tiện. Trong thời gian thuê xe, Vũ cần tiền tiêu xài nên lên mạng Facebook liên hệ với một người không quen biết để cầm cố với giá 30 triệu đồng.

Anh T. nhiều lần liên hệ để lấy xe lại thì Vũ báo đã cầm cố và hứa sẽ chuộc xe. Tuy nhiên, T. nhiều lần né tránh nên chủ xe đã trình báo cơ quan Công an.

Bằng các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện Vũ lưu trú tại khách sạn thuộc phường An Lạc (TP Hồ Chí Minh) nên mời làm việc. Tại cơ quan Công an, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội.