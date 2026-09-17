Tài xế rơi xuống cống thoát nước tử vong: Khởi tố nhân viên tuần đường

Ngày 17/9, Công an phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn S. (sinh năm 1967, trú tại xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 1, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Khoảng 11h30 ngày 18/6, anh Tạ Tiến Trường (sinh năm 1983, trú tại xã Võ Tranh, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe đầu kéo kèm sơ mi rơ moóc đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20-09D thuộc tổ 17, phường Quan Triều để đăng kiểm.

Hiện trường vụ việc tài xế xe đầu kéo rơi xuống hố công trình tử vong tại phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi đỗ xe tại khu vực vỉa hè đường Quốc lộ 1B, gần trung tâm đăng kiểm, anh Trường bước xuống xe thì trượt chân, rơi xuống hố công trình và tử vong.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Quan Triều xác minh, giải quyết vụ việc, sau đó chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để xử lý theo thẩm quyền.

Theo cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên được giao duy tu, bảo trì đoạn đường từ Km100 đến Km144+700 trên Quốc lộ 1B. Công ty giao Hạt quản lý đường bộ số 1, do anh Hà Ngọc Q. (sinh năm 1985, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) quản lý, thực hiện các nhiệm vụ như nắn dựng cọc tiêu, biển báo, vệ sinh cống... trên đoạn tuyến này.

Anh Q. phân công Nguyễn Văn S. làm nhân viên tuần đường, phụ trách tuyến từ Km100 đến Km144+700.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng tháng 10-11/2025, anh S. phát hiện một số tấm đan tại vỉa hè đoạn từ Km143 đến Km144+700 bị hư hỏng, gãy vỡ, làm lộ miệng cống và đã báo cho anh Q.

Tuy nhiên, hai người này chưa thực hiện các biện pháp cảnh báo, khắc phục hoặc sửa chữa những vị trí hư hỏng trên.