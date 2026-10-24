Tài xế ô tô gây tai nạn chết người sau khi sử dụng rượu bia

Sáng 24.10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ Phạm Trọng Đạo (SN 1989, trú tại xã Sơn Bằng, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 18h ngày 19.10, tại Km 32+300 Quốc lộ 8A, đoạn qua thôn Bắc Phú, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ đi xe đạp điện bị thương nặng. Khi lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi người và phương tiện gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường.

Bị can Phạm Trọng Đạo tại CQĐT. Ảnh: CAHT

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, nhận định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an xã Hương Sơn và Phòng Cảnh sát giao thông khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm phương tiện và người điều khiển liên quan.

Sau hơn 3 giờ truy tìm, lực lượng công an xác định ô tô mang BKS 89H-087.60 do Phạm Trọng Đạo điều khiển có liên quan đến vụ tai nạn. Thời điểm này, nạn nhân đã tử vong.

Tại CQĐT, Phạm Trọng Đạo khai nhận đã điều khiển ô tô gây tai nạn, đồng thời cho biết trước đó có sử dụng rượu, bia.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.