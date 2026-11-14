Tài xế ô tô điện liên tục đá vào đầu người đi xe máy sau va chạm

Tối 13/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh ô tô điện va chạm với xe máy tại một ngã tư có đèn tín hiệu giao thông tại phường Thanh Điền (tỉnh Tây Ninh).

Theo nội dung clip, sau khi xảy ra va chạm, nam thanh niên lái ô tô điện xuống xe, dùng chân đá mạnh vào vùng đầu người đàn ông đi xe máy.

Dù nạn nhân nằm dưới đường, không phản kháng, người này vẫn tiếp tục đá vào đầu nạn nhân và chửi bới. “Tông xe, có tiền đền không”, tài xế ô tô điện nói.

Hiện trường vụ ẩu đả.

Vụ việc được một người đi xe máy cùng chiều, dùng điện thoại ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra tối cùng ngày tại một tuyến đường thuộc khu phố Hiệp Tân, phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. Tài xế ô tô điện được xác định là L. (SN 1994, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Công an phường Thanh Điền đã mời tài xế ô tô điện và người đàn ông đi xe máy đến trụ sở lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Đồng thời, tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật