Tài xế ô tô bị phạt vì lắp thêm đèn phía sau gây chói mắt

Ngày 30.10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với một trường hợp điều khiển ô tô có hành vi tự ý lắp thêm đèn phía sau xe.

CSGT Thanh Hóa làm việc với tài xế ô tô vi phạm quy định về lắp đặt đèn phía sau. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Trước đó, ngày 29.10, Phòng CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua ứng dụng VNeTraffic về một ô tô mang biển kiểm soát 36H-044.xx có dấu hiệu lắp thêm đèn phía sau không đúng quy định.

Theo phản ánh, thiết bị đèn này phát ánh sáng gây chói mắt, ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện đi phía sau, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 47B, đoạn qua địa phận xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là anh Đ.V.T (41 tuổi), trú tại phường Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T. về hành vi "Điều khiển phương tiện lắp thêm đèn phía sau", quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Với hành vi vi phạm trên, người điều khiển phương tiện bị đề nghị xử phạt tiền từ 1-2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và buộc tháo dỡ thiết bị đèn lắp thêm không đúng quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, việc tự ý lắp thêm đèn phía sau ô tô không chỉ vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn có thể gây chói mắt, làm giảm tầm nhìn của người điều khiển phương tiện phía sau, đặc biệt khi lưu thông vào ban đêm hoặc trong điều kiện ánh sáng hạn chế.

Để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, chủ phương tiện và người điều khiển ô tô cần giữ nguyên hệ thống đèn theo thiết kế của nhà sản xuất, không tự ý lắp đặt, thay đổi kết cấu hoặc sử dụng các thiết bị chiếu sáng không đúng quy định.