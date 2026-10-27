Tài xế ô tô bị đấm, đá sau va chạm giao thông ở Phú Thọ, công an vào cuộc

Ngày 27/10, Công an phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo liên quan đến vụ việc một tài xế ô tô bị hành hung sau va chạm giao thông. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, một đoạn clip trích xuất từ camera hành trình ghi lại vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Xuân Hòa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip.

Theo nội dung clip, sau khi xảy ra va chạm, một ô tô màu đen dừng giữa đường. Tài xế xe này mở cửa, bước xuống rồi tiến về phía tài xế ô tô màu trắng, liên tục chửi bới.

Không dừng lại ở đó, người đàn ông dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt tài xế xe màu trắng. Khi nạn nhân ngã xuống đường, người này tiếp tục dùng chân đá vào mặt đối phương. Dù nạn nhân nhiều lần cố gắng đứng dậy, tài xế ô tô màu đen vẫn tiếp tục tấn công.

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc. Không ít ý kiến lên án hành vi bạo lực sau va chạm giao thông, đồng thời cho rằng các bên cần giữ bình tĩnh, giải quyết mâu thuẫn bằng cách phù hợp, tránh để sự việc diễn biến nghiêm trọng.

Hiện, nguyên nhân vụ việc và các tình tiết liên quan đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.