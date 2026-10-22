Tài xế ở Hà Nội 26 lần lẻn vào phòng ngủ bà chủ trộm túi Dior, vòng Catier... hơn 8,5 tỷ đồng

Ngày 22/10, Viện KSND Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (SN 1996, ở xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, phân công Viện KSND Khu vực 4, Hà Nội, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.

Theo cáo trạng, Son là lái xe của N. (SN 1976, ở khu đô thị thành phố Giao Lưu, Hà Nội). Do không có tiền chi tiêu cá nhân. Khi biết bà N. có nhiều túi xách giá trị cao như Hermes, Dior, Louis vuitton... không thường xuyên sử dụng, cất trong phòng ngủ riêng nên Son nảy sinh ý định trộm cắp để đem bán.

Ảnh minh hoạ.

Từ tháng 1-9/2025, Son đã 26 lần trộm cắp tài sản của bà L., gồm 31 chiếc túi xách hàng hiệu, 1 chiếc vòng vàng Cartier và 1 chiếc khăn Louis Vuitton.

Trong đó, có 2 vụ xảy ra trong cùng một ngày vào tháng 2/2025. Sau khi trộm chiếc khăn Louis Vuitton, Son tiếp tục lấy chiếc túi xách hiệu Hermès của bà L., rồi bán cho một người đàn ông ở TP.HCM với giá 405 triệu đồng.

Đến ngày 7/12/2025, Son ra đầu thú và bị tạm giam ngay sau đó.

Theo kết luận định giá tài sản, tổng giá trị tài sản bà L. bị mất trộm là hơn 8,5 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, đại diện theo ủy quyền của bà L. yêu cầu Son bồi thường hơn 7,2 tỷ đồng. Đến nay, Son chưa bồi thường cho bị hại.