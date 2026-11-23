Hai du khách cuống cuồng tìm điện thoại giữa đêm

Luís Trigo và Elliot Harris đến từ TP. Porto (Bồ Đào Nha), cùng có chuyến du lịch tại Việt Nam để mừng sinh nhật Luís. Tối 18/11, sau một ngày khám phá Tam Cốc (Ninh Bình), cả hai trở về khách sạn ở khu vực Hang Múa.

Hai vị khách Bồ Đào Nha có hành trình khám phá Việt Nam. Ảnh: NVCC

Vừa về tới phòng, anh Luís lục tìm khắp người, kiểm tra các túi đồ nhưng không thấy chiếc điện thoại đâu. Vị khách 29 tuổi vô cùng lo lắng vì trong chiếc điện thoại ấy là toàn bộ lịch trình chuyến đi, vé tàu xe, thông tin đặt phòng khách sạn cho những chặng tiếp theo. Trong lúc bối rối, Luís nhờ Elliot kiểm tra vị trí điện thoại thông qua tính năng định vị. Chấm định vị hiện lên cách khách sạn hơn 20km ở một vùng quê mà họ chưa từng đặt chân đến.

Cả hai làm rơi điện thoại trên xe taxi khi ở Ninh Bình. Ảnh: NVCC

Không chần chừ, hai người nhờ khách sạn gọi giúp một chiếc taxi khác. Giữa đêm khuya, họ lên đường lần theo chấm định vị nhỏ trên màn hình, mang theo hy vọng mong manh tìm lại tài sản. "Mình khá lo lắng vì không biết có thể tìm lại được món đồ vào lúc đêm muộn như thế này hay không", anh Luis chia sẻ.

Cuộc hẹn trên con đê lúc nửa đêm

Ở phía bên kia của chấm định vị là nhà anh Đỗ Đức Lộc - tài xế lái xe công nghệ 30 tuổi. Nhà anh Lộc ở xã Phong Doanh (trước thuộc huyện Ý Yên), tỉnh Ninh Bình. Khoảng 22h, hai vị khách người Bồ Đào Nha đặt xe của anh Lộc, di chuyển từ Tam Cốc về khách sạn ở Hang Múa, với quãng đường chừng 6km. Đó là chuyến cuối cùng trong ngày của anh Lộc. Sau khi trả khách xong, anh đi ăn đêm rồi mới về nhà. Khi trở về nhà, anh bắt đầu dọn dẹp xe theo thói quen mỗi tối. Lúc nhìn ra ghế phía sau, anh giật mình nhìn thấy một chiếc điện thoại đặt úp màn hình xuống.

Máy để chế độ im lặng nên suốt dọc đường, anh không để ý. Cầm điện thoại lên, nam tài xế thấy nhiều cuộc gọi nhỡ. Nhưng máy khóa màn hình nên anh không gọi lại được. Anh Lộc đoán ngay chiếc điện thoại thuộc về hai vị khách nước ngoài, bởi đó là chuyến cuối cùng trong ngày. Anh vội gọi đến khách sạn và được biết hai vị khách đã bắt taxi đi tìm theo định vị. "Mình nhờ khách sạn nhắn với khách rằng cứ quay lại nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, mình sẽ mang tới tận nơi để trả. Nhưng khi liên hệ được với khách qua số điện thoại mà lễ tân khách sạn gửi qua, mình mới biết họ đang di chuyển tới gần nhà. Lúc đó, họ chỉ cách nhà mình chừng 10km", anh Lộc nói.

Nhà nam tài xế nằm sâu trong làng, đường ngõ quanh co. Ban ngày, người lạ khó tìm đường, huống hồ là hai du khách nước ngoài lần mò trong đêm. Không muốn khách tiếp tục vất vả tìm đường, anh hướng dẫn họ dừng lại khu vực trên con đê để thuận tiện việc gặp gỡ. Khoảng 23h40, anh Lộc rời nhà, mang theo chiếc điện thoại bị đánh rơi trước đó. Tới 0h ngày 19/11, hai bên gặp nhau để anh Lộc gửi trả món tài sản. Mừng rỡ khi nhận lại món đồ, anh Luís rút ra một khoản tiền để gửi cảm ơn, nhưng nam tài xế dứt khoát từ chối. "Mình cố gửi anh ấy chút tiền để bày tỏ tấm lòng, nhưng anh quyết không nhận. Điều này khiến chúng mình bất ngờ và càng hiểu được người Việt Nam tốt bụng tới nhường nào", vị khách người Bồ Đào Nha nói. Anh Elliot cho biết, cả hai như trút được gánh nặng khi tìm được món đồ. Vị khách bày tỏ sự biết ơn khi nam tài xế không quản ngại khó khăn, sẵn lòng tìm cách gửi lại đồ vào lúc đêm khuya.

Được biết, anh Elliot và Luís đến Việt Nam từ ngày 15/11. Cả hai đã có chuyến trải nghiệm tại Hà Nội, Ninh Bình và dự kiến sẽ đi tiếp tới TP. HCM, Phú Quốc. Một sự cố tưởng chừng có thể khiến hành trình bị đảo lộn, cuối cùng lại trở thành dịp để cả hai cảm nhận sự chân thành, tử tế từ một người xa lạ. "Người Việt Nam tử tế và tốt bụng. Chắc chắn chúng mình sẽ quay lại đây", vị khách Bồ Đào Nha trải lòng.