Tài xế xe tải đã nhảy khỏi xe đang chạy chỉ vài giây trước khi chiếc xe đâm xuyên qua rào chắn cầu và lao xuống vực sâu ở Guatemala.

Đoạn clip ghi lại vào ngày 13/11 cho thấy chiếc xe tải chở hàng nặng đang di chuyển trên một con đường ở thị trấn Los Achiotes thuộc Gualan, Zacapa, trước khi tài xế nhảy ra khỏi cabin.

Chiếc xe tải tiếp tục di chuyển mà không có tài xế và đâm vào gần một cây cầu, rơi xuống vực sâu bên dưới.

Tài xế nhảy xuống đường trước khi chiếc xe tải gặp nạn. Ảnh cắt từ clip/El Heraldo de Guatemala

Các báo cáo địa phương cho biết chiếc xe đang chở gạch xây dựng và được cho là đã bị hỏng phanh, khiến tài xế không thể dừng lại.

Một đoạn clip khác cho thấy chiếc xe bị hư hỏng và hàng hóa nằm rải rác trên mặt đất sau vụ tai nạn.

Tài xế được cho là đã thoát chết sau khi nhảy ra khỏi xe, mặc dù tình trạng sức khỏe của anh và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác nhận chính thức.