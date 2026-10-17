Tài xế ngủ khi xe Tesla bật tự lái đã đâm vào xe cảnh sát

Vụ tai nạn xảy ra ngày 13/10 trên đường cao tốc Interstate 80 tại khu vực Vùng Vịnh California khi chiếc Tesla đang bật chế độ Full Self-Driving đi vào làn đường bị phong tỏa và tông vào xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ. Hai sĩ quan cảnh sát bị thương trong sự cố này.

Chiếc xe cảnh sát bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm với xe Tesla đang bật chế độ tự lái trên cao tốc Interstate 80. Ảnh: Independent TV

Một tài xế xe Tesla được cho là đã ngủ gật khi chiếc xe đang ở chế độ Full Self-Driving (tự lái hoàn toàn) và gây ra vụ va chạm với xe của Cảnh sát Đường cao tốc California trên tuyến Interstate 80 tại khu vực Vùng Vịnh California.

Sự việc xảy ra vào ngày 13/10, khi các sĩ quan cảnh sát đã đóng một làn đường để điều tra một vụ tai nạn khác. Chiếc Tesla đã đi vào khu vực bị phong tỏa, nơi được đánh dấu bằng các tín hiệu khẩn cấp như đèn nhấp nháy, cọc tiêu và đèn hiệu cảnh báo.

Xe Tesla đã đâm vào chiếc xe cảnh sát đang đậu trong làn đường bị đóng, khiến hai cảnh sát bị thương. Hiện chưa có thông tin chi tiết về mức độ thương tích của các sĩ quan cũng như tình trạng sức khỏe của tài xế Tesla.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng chế độ Full Self-Driving của Tesla không phải là công nghệ tự lái hoàn toàn và yêu cầu tài xế phải luôn theo dõi và kiểm soát xe trong suốt quá trình vận hành.

Các nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và chưa công bố các cáo buộc đối với tài xế liên quan đến sự việc này.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về việc sử dụng chế độ tự lái của Tesla khi tài xế không chú ý hoặc không kiểm soát được tình huống trên đường, đặc biệt trong các khu vực có cảnh báo hoặc có sự cố giao thông.

Chế độ Full Self-Driving hiện nay vẫn đòi hỏi sự giám sát liên tục từ người lái nhằm đảm bảo an toàn, do đó việc tài xế ngủ gật khi xe đang vận hành là vi phạm nghiêm trọng các quy định an toàn giao thông.