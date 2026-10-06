Tài xế ngủ gật sau vô lăng, ôtô 'tự lái' gần 3 phút ở Trung Quốc

Theo Sina, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Sohu cho thấy trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc vừa qua, một tài xế đã bị bắt gặp đang ngủ gật sau vô lăng, để mặc chiếc ôtô tự chạy trên đường nhờ hệ thống lái thông minh.

Cần lưu ý rằng các hệ thống lái xe thông minh Intelligent Driving trên ôtô thương mại đang bán ở Trung Quốc đang chủ yếu thuộc nhóm hỗ trợ lái, phổ biến ở cấp độ Level 2 hoặc thấp hơn. Người lái vẫn phải duy trì sự chú ý và sẵn sàng kiểm soát phương tiện.

Theo tiêu chuẩn phân cấp của Trung Quốc, Level 0 đến Level 2 thuộc nhóm lái xe hỗ trợ, trong khi Level 3 đến Level 5 mới thuộc nhóm lái xe tự động. Tesla Cybercab là điển hình của phương tiện tự lái hoàn toàn, không trang bị vô lăng hay bàn đạp và không cần tài xế trên xe.

Cho xe "tự lái" gần 3 phút

Quay trở lại với vụ việc nói trên, chủ nhân đoạn video cho biết đã chạy song song với chiếc sedan màu trắng trong khoảng 3 phút trên đường cao tốc, đoạn từ Cù Châu (tỉnh Triết Giang) đến Thượng Nhiêu (tỉnh Giang Tây).

Đoạn video cho thấy chiếc xe di chuyển ở làn bên trong, còn người đàn ông ngồi tại vị trí ghế lái dường như đang ngủ gật. Trong xe không còn hành khách nào khác.

Khi này, một đèn tín hiệu nhỏ màu xanh trên gương chiếu hậu hiển thị sáng, chỉ dấu cho thấy chiếc xe đang trong chế độ lái thông minh.

Trong đoạn video, người quay phim tỏ ra khá lo lắng, đã nhiều lần bấm còi để cố gắng gọi người đàn ông trong xe kia dậy nhưng không thành công.

Tài xế ngủ gật trên ôtô tự lái ở Trung Quốc Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cảnh một tài xế ngủ gật sau vô lăng, trong khi chiếc xe vẫn đang chạy trên đường nhờ hệ thống tự lái.

Theo chia sẻ từ chủ nhân đoạn video, cao tốc sau đó xuất hiện một điểm ùn tắc, khiến hệ thống lái thông minh chủ động phanh lại. Lúc này, người tài xế của chiếc sedan kia mới tỉnh giấc.

Có thể bị phạt tiền

Cơ quan chức năng Trung Quốc từng phát đi cảnh báo đến cánh tài xế, cho biết việc “rời tay, rời mắt” khi điều khiển xe sử dụng hệ thống trợ lái thông minh có thể làm phát sinh trách nhiệm pháp lý.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, tài xế có thể phải chịu trách nhiệm dân sự, bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bộ Công an Trung Quốc cũng từng nhấn mạnh rằng các hệ thống lái xe thông minh trên ôtô thương mại bán ra ở nước này đều không sở hữu tính năng lái xe tự động. Do vậy, người điều khiển phương tiện luôn là bên chịu trách nhiệm đầu tiên.

Hệ thống lái thông minh tại Trung Quốc không có chức năng tự lái hoàn toàn. Ảnh minh họa: BYD.

Liên quan đến vụ việc nói trên, trả lời một kênh truyền thông Trung Quốc, lực lượng CSGT nước này nhấn mạnh tài xế phải luôn trong trạng thái sẵn sàng can thiệp vào vô lăng khi sử dụng hệ thống lái thông minh.

"Tài xế phải luôn giám sát tình trạng đường sá theo thời gian thực để đảm bảo phương tiện có thể kiểm soát được, không được 'rời tay rời mắt', không được có các hành vi vi phạm như điều khiển xe sau khi sử dụng rượu bia, lái xe trong tình trạng mệt mỏi", trích lời CSGT Trung Quốc.

Lúc này, các hệ thống lái xe thông minh bán ra tại Trung Quốc đều chỉ dừng lại ở mức trợ lái. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như băng tuyết, mưa lớn, sương mù hay ở các đoạn đường có giao thông phức tạp, đoạn đường đang thi công, khả năng nhận biết của hệ thống trợ lái có thể bị giới hạn, từ đó đưa ra những quyết định xử lý không chính xác.

Tài xế là bên chịu trách nhiệm đầu tiên khi tham gia giao thông. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Phản hồi quan điểm cho rằng hệ thống lái thông minh sẽ đáng tin cậy hơn trong trường hợp tài xế rơi vào trạng thái mệt mỏi, đại diện CSGT Trung Quốc cho rằng ngay trong trường hợp giả định đã tồn tại vấn đề.

"Như trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, lực lượng CSGT đã nhiều lần nhắc nhở người dân tuyệt đối nói không với lái xe khi mệt mỏi. Một khi cảm thấy buồn ngủ, việc cần làm là ghé vào trạm dừng nghỉ hoặc rời cao tốc để tìm chỗ nghỉ ngơi, không phó mặc cho hệ thống lái thông minh vận hành xe trong khi bản thân ngồi ngủ", đại diện CSGT Trung Quốc kết luận.