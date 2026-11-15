Tài xế nghỉ lái xe một năm, bị phạt trăm triệu đồng vì liên hoàn lỗi

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an thông tin về một trường hợp vi phạm hàng loạt lỗi, dẫn đến tổng hình phạt tiền gần 100 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 14/11 tại đường Quang Trung thuộc phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Qua quá trình tuần tra kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện xe bán tải biển số 30D-6xx.bb vi phạm chạy quá tốc độ trên 35 km/h. Tốc độ thực tế đo được là 98 km/h trên tuyến đường cho phép chạy 50 km/h. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, tài xế lại không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Tài xế bán tải tăng ga bỏ chạy khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe. Ảnh cắt từ clip.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tiến hành xác minh và làm rõ người điều khiển là ông Đ.Q.T (sinh năm 1997, trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội). Lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản đối với ông T về hàng loạt lỗi vi phạm, với tổng mức phạt tiền 96,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng, theo nội dung Nghị định 168/2024.

Trong đó, lỗi chạy quá tốc độ trên 35 km/h khiến người này bị phạt tiền 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Với lỗi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông, người vi phạm bị phạt 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế Đ.Q.T cũng được xác định đã điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/lít khí thở, do đó bị phạt tiền 18-20 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ khiến người này bị phạt tiền 40-50 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng. Cuối cùng, lỗi không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông dẫn đến mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Cục CSGT lưu ý việc đã sử dụng rượu, bia mà vẫn lái xe, chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, điều khiển xe lạng lách trên đường bộ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Từ trường hợp này, lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tuân thủ tốc độ và tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu, bia.