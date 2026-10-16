Tài xế mở cửa ô tô bất cẩn khiến người phụ nữ ngã xuống đường, bị xe máy tông trúng

Ngày 16/10, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vụ tai nạn giao thông do mở cửa ô tô bất cẩn đang được Tổ Cảnh sát giao thông Diễn Châu xác minh, xử lý theo quy định.

Theo hình ảnh từ camera an ninh của người dân, khoảng hơn 15h ngày 14/10, trên tuyến đường liên xã thuộc xã Ngọc Bích (cũ), nay là xã Diễn Châu (Nghệ An), một nữ tài xế đỗ ô tô màu trắng bên đường rồi mở cửa xe mà không quan sát phía sau.

Hình ảnh người phụ nữ đi xe đạp ngã xuống đường sau khi bị cánh cửa ô tô mở bất ngờ va trúng. ﻿Ảnh: Cắt từ video

Cánh cửa ô tô va trúng bà H. (SN 1966) đang đi xe đạp cùng chiều, khiến bà ngã xuống đường. Đúng lúc này, hai người đi xe máy theo hướng ngược lại lao tới, tông trúng vùng đầu và mặt của nạn nhân.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa bà H. đi cấp cứu. Nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để điều trị.

Thông tin từ bệnh viện, bà H. đã được khâu vết thương vùng đầu, sức khỏe hiện ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.