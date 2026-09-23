Tài xế mắc kẹt trong cabin sau tai nạn trên cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 6h17 ngày 23/9, Đội Cứu nạn, cứu hộ khu vực Hòa Bình, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km20+500 đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, thuộc địa phận xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra giữa ô tô đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc do anh Đặng Trần Luật (SN 1988, trú tại xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ) điều khiển và ô tô tải do anh Lừ Văn Tâm (SN 1990, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) điều khiển. Sau va chạm, tài xế xe tải bị mắc kẹt trong cabin, không thể tự thoát ra ngoài.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Cứu nạn, cứu hộ khu vực Hòa Bình đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phương án cứu nạn.

Lực lượng cứu nạn khẩn trương tiếp cận cabin xe tải, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đưa nạn nhân ra ngoài an toàn sau 1 giờ

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn khẩn trương tiếp cận cabin xe tải, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Sau hơn 1 giờ cứu hộ, đến khoảng 7h29 cùng ngày, anh Lừ Văn Tâm được lực lượng cứu nạn đưa ra khỏi cabin. Nạn nhân còn tỉnh và được bàn giao cho lực lượng y tế, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình để cấp cứu.

Sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an xã Thịnh Minh bảo vệ hiện trường, phân luồng, giải quyết vụ việc theo quy định.

Anh Lừ Văn Tâm được lực lượng cứu nạn đưa ra khỏi cabin và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Vụ tai nạn khiến hai phương tiện bị hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Bích Huệ