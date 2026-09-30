Tài xế lùi xe làm hỏng cần chắn đường sắt, bị phạt 25 triệu đồng

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Tài xế xe tải trong lúc lùi xe tại khu vực đường ngang giao với đường sắt đã va vào cần chắn tự động đang hạ, khiến thiết bị bị hư hỏng. Với hành vi này, tài xế bị xử phạt tổng cộng 25 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng và phải khắc phục hậu quả.

Trước đó, Phòng CSGT Công an Hà Nội tiếp nhận thông tin từ Công ty Cổ phần Tín hiệu đường sắt về việc một xe tải mang biển kiểm soát 29E-687.71 xảy ra va chạm với cần chắn tại đường ngang thuộc khu gian Văn Điển - Thường Tín, địa bàn xã Ngọc Hồi.

Theo thông tin xác minh, thời điểm xe tải đang thực hiện thao tác lùi, hệ thống cần chắn tự động tại đường ngang đã bắt đầu hạ xuống. Chiếc xe sau đó va vào cần chắn, khiến bộ phận này bị hư hỏng.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng CSGT Công an Hà Nội chỉ đạo Đội CSGT số 14 khẩn trương xác minh phương tiện và người điều khiển. Qua làm rõ, lực lượng chức năng xác định người lái xe là V.N.Q., sinh năm 1983, đồng thời mời tài xế đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế Q. thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 22,5 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe cơ giới làm hư hỏng cần chắn tại đường ngang; đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng và yêu cầu khắc phục phần hư hỏng.

Ngoài ra, tài xế bị xử phạt thêm 2,5 triệu đồng do thực hiện hành vi lùi xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. Tổng mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm là 25 triệu đồng.