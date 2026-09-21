Tài xế lùi xe điêu luyện giữa dốc hẹp, thoát cú đối đầu với xe tải

Mới đây, đoạn video từ camera hành trình ghi lại một tình huống giao thông nguy hiểm trên đường lên núi Ghềnh Ráng, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh được ghi lại, khoảng 16h42 ngày 17/9, chiếc ô tô đang di chuyển lên con dốc quanh co thì gặp xe tải màu trắng mang biển kiểm soát 77A-499.xx đi theo hướng ngược lại.

Đoạn đường khá hẹp, hai bên có tường và nhiều chướng ngại vật nên các phương tiện gần như không có khoảng trống để tránh nhau.

Trong lúc xuống dốc, xe tải bất ngờ có dấu hiệu mất kiểm soát. Chiếc xe tiếp tục trượt về phía trước, va quệt và ma sát kéo dài với tường rào bên phải. Trước tình huống này, tài xế ô tô đối diện nhanh chóng xử lý bằng cách cài số lùi, đưa xe lùi xuống dốc theo hướng về Quốc lộ 1D.

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy chiếc ô tô liên tục lùi trên đoạn đường dốc hẹp, có thời điểm tốc độ được ghi nhận lên tới 16 km/h. Tài xế phải duy trì hướng xe ổn định trong khi phía trước là xe tải đang mất kiểm soát, còn phía sau là đoạn đường quanh co với nhiều góc khuất.

Sau một quãng lùi xe, ô tô thoát khỏi khu vực nguy hiểm và ra tới tuyến Quốc lộ 1D. Cùng lúc, xe tải màu trắng cũng dừng lại ở phía bên kia đường. Hai phương tiện không xảy ra va chạm trực diện.

Đoạn video sau khi được chia sẻ nhận nhiều bình luận về cách xử lý của tài xế ô tô. Nhiều người cho rằng việc chủ động lùi xe thay vì cố vượt hoặc đánh lái sang hai bên đã giúp tránh tình huống nguy hiểm trên đoạn đường quá hẹp.