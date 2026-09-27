Tài xế Lexus bị tạm giữ sau khi chèn ép ô tô trên cao tốc, gây tai nạn liên hoàn

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Điện là người điều khiển ô tô Lexus có hành vi lạng lách, chèn ép và dừng xe đột ngột trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Trước đó, khoảng 13h31 ngày 15/9, tại Km201+000 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, hướng Hà Nội đi Ninh Bình, thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên (Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô, gồm 1 xe khách và 2 xe con.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cục CSGT

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng. Thời điểm xảy ra sự việc, trời mưa, mặt đường trơn. Xe khách biển số 35H-126.XX đã đâm từ phía sau vào 2 xe con đang dừng phía trước.

Qua xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên phương tiện (xe con biển số 29E-303.XX), Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng 6 (Cục CSGT) xác định trước khi xảy ra vụ tai nạn đã xuất hiện vụ việc xe con nhãn hiệu Lexus, biển số 30L-268.XX, có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E-303.XX.

Qua xác minh, vụ việc được xác định có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 sau đó đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện liên quan đến Công an xã Phú Xuyên để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Điện để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến vụ tai nạn.