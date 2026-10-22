Tài xế lẻn vào phòng ngủ bà chủ trộm 31 túi xách hàng hiệu trị giá 8,5 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Son là lái xe của N. (SN 1976, ở khu đô thị thành phố Giao Lưu, Hà Nội). Do không có tiền chi tiêu cá nhân, biết bà N. có nhiều túi xách giá trị cao như Hermes, Dior, Louis vuitton... không thường xuyên sử dụng, cất trong phòng ngủ riêng nên Son nảy sinh ý định trộm cắp để đem bán.

Từ tháng 1/2025 - 9/2025, bị can lén vào phòng ngủ của bà N. để trộm cắp, đem bán trong các nhóm trên mạng xã hội.

Khoảng tháng 1/2025, lợi dụng sơ hở không ai trông giữ tài sản, Son đã vào phòng của con gái bà N., trộm cắp túi xách nhãn hiệu Dior, giấu vào túi để quà rồi mang ra ngoài rao bán trên mạng. Tài khoản “Mạnh Authentic” (chưa xác định được nhân thân) mua với giá 40 triệu đồng.

Đến tháng 2/2025, Son lại vào phòng ngủ của gia đình bà N., trộm cắp một chiếc khăn nhãn hiệu Louis vuitton, một túi xách Hermes, mang xuống ô tô cất giấu. Lần này, “Mạnh Authentic” mua lại chiếc khăn với giá 5 triệu đồng và một người khác mua túi với giá 400 triệu đồng.

Điều tra xác định, trong năm 2025, Nguyễn Đức Son lợi dụng sơ hở, lén lút vào phòng ngủ của bà N. trộm cắp tổng cộng 31 chiếc túi xách của những thương hiệu Hermes; Dior và Louis vuitton, một chiếc vòng vàng thương hiệu Cartier và một khăn thương hiệu Louis vuitton.

Từ kết quả định giá số tài sản và lời khai về số tiền bán những món đồ chưa thu hồi, cơ quan tố tụng xác định tổng trị giá tài sản bà N. bị chiếm đoạt là hơn 8,5 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, bà N. yêu cầu Nguyễn Đức Son bồi thường hơn 7,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm cơ quan tố tụng ban hành cáo trạng, Son vẫn chưa thực hiện việc bồi thường.

Cùng với việc truy tố, VKSND Tp.Hà Nội phân công VKSND khu vực 4 - Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án.

Quỳnh Chi (theo Tiền Phong, Tuổi trẻ)