Tài xế làm hỏng cần chắn đường sắt bị phạt 25 triệu đồng

Xe tải lùi tại đường ngang đúng thời điểm cần chắn tự động đang hạ

Theo đó, vụ việc xảy ra tại đường ngang thuộc khu gian Văn Điển - Thường Tín.

Phòng CSGT Hà Nội nhận được thông báo của Công ty CP Tín hiệu đường sắt về việc xe tải biển kiểm soát 29E-687.xx lùi tại đường ngang đúng thời điểm cần chắn tự động đang hạ, dẫn đến hư hỏng cần chắn.

Xe tải lùi tại đường ngang đúng thời điểm cần chắn tự động đang hạ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 14 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là V.N.Q. (trú tại Hà Nội) và mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế V.N.Q. xác nhận hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 14 lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo đó, tài xế bị phạt 22,5 triệu đồng về hành vi điều khiển xe cơ giới đường bộ làm hư hỏng cần chắn đường sắt; bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng và buộc khắc phục hư hỏng.

Ngoài ra, tài xế bị phạt thêm 2,5 triệu đồng về hành vi lùi xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. Tổng số tiền phạt là 25 triệu đồng.

Chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu, tín hiệu cảnh báo và cần chắn

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi đến các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt phải giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu, tín hiệu cảnh báo và cần chắn.

Khi cần chắn đang hạ hoặc đã đóng, người điều khiển phương tiện phải dừng lại đúng vị trí quy định, tuyệt đối không cố tình di chuyển qua đường ngang.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, từ ngày 1 đến 27/9, lực lượng chức năng đã xử lý 455 trường hợp vi phạm liên quan đến an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền tổng cộng 298,45 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 4 trường hợp.

Cơ quan chức năng cho biết việc chấp hành các quy định khi qua đường ngang là yếu tố quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn cho cả người tham gia giao thông đường bộ và hoạt động đường sắt.