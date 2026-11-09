Tài xế lái xe tốc độ cao, đua với ô tô khác khi chở con gái 8 tháng tuổi

Lái xe nguy hiểm khi chở con nhỏ

Theo thông tin từ cảnh sát Nottinghamshire (Anh), nam tài xế Kaylum Ghanie, 21 tuổi, trú tại phố Whitechapel, khu vực Old Basford, đã lái chiếc Volkswagen Scirocco với tốc độ cao, liên tục vượt và tạt đầu các phương tiện khác khi đang di chuyển trên đường A52 Clifton.

Đáng chú ý, trong xe lúc đó có con gái nhỏ mới 8 tháng tuổi của Ghanie.

Các nhân chứng cho biết chiếc Volkswagen Scirocco đã có nhiều hành vi nguy hiểm như lạng lách, đánh võng và vượt xe thiếu an toàn. Tài xế được cho là đang đua tốc độ với một chiếc Audi S3, bất chấp việc tuyến đường có nhiều phương tiện lưu thông.

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Vài phút sau, chiếc Scirocco do Ghanie điều khiển đâm mạnh vào phía sau một chiếc Mercedes trên làn đường hướng nam của đại lộ A52 Clifton, đối diện rạp chiếu phim Showcase.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 12h25 ngày 16/11 năm ngoái.

Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, Ghanie cho biết anh ta đang chở con gái trên xe. Tuy nhiên, bé gái 8 tháng tuổi không còn ở đó. Người đàn ông khai rằng một người khác đã đến đưa đứa trẻ về nhà, sau đó chuyển bé tới bệnh viện kiểm tra.

Các sĩ quan ghi nhận cả túi khí phía người lái và hành khách trên chiếc Scirocco đều đã bung. Đặc biệt, kính chắn gió phía trước, khu vực ghế hành khách, xuất hiện một vết nứt lớn, làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe của em bé.

Sau vụ tai nạn, bé gái được xác định bị chấn thương đầu và được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Queens ở Nottingham thăm khám. Rất may, những người liên quan không gặp phải chấn thương nghiêm trọng có thể để lại di chứng lâu dài.

Nạn nhân bị ám ảnh, chưa thể trở lại lái xe

Vụ va chạm cũng khiến những người trên chiếc Mercedes chịu ảnh hưởng đáng kể.

Nữ tài xế Mercedes kể rằng cô bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn trước khi chiếc xe bị đẩy mạnh về phía trước, khiến mặt đập vào vô lăng. Cô bị chấn động, đau đớn và rơi vào trạng thái sốc, thậm chí có thời điểm bất tỉnh bên vệ đường.

Sau tai nạn, người phụ nữ tiếp tục gặp khó khăn về tâm lý do những ký ức kinh hoàng ám ảnh. Cô bị mất ngủ, phải sử dụng thuốc theo chỉ định để cải thiện tình trạng và chưa thể quay lại lái xe kể từ khi sự việc xảy ra.

Một hành khách trên chiếc Mercedes cũng phải đến bệnh viện vài ngày sau tai nạn do bị đau ở chân. Người này được bác sĩ kê thuốc giảm đau.

Trong khi đó, Ghanie bị bắt giữ ngay tại hiện trường và sau đó bị truy tố về hành vi lái xe nguy hiểm.

Tại phiên xét xử ở Tòa án Hoàng gia Nottingham, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đến ngày 3/11, tòa tuyên phạt Ghanie 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo trong thời gian 18 tháng.

Ngoài ra, người đàn ông này bị cấm lái xe trong 18 tháng. Sau khi hết thời hạn cấm, anh ta phải thực hiện lại bài thi sát hạch lái xe nâng cao trước khi được phép điều khiển phương tiện trở lại.

Ghanie cũng phải nộp 150 bảng Anh tiền án phí và 187 bảng Anh phụ phí theo phán quyết của tòa.

Cảnh sát cảnh báo hành vi coi thường an toàn giao thông

Cảnh sát Joshua Godfrey thuộc Sở Cảnh sát Nottinghamshire cho biết Ghanie đã thể hiện sự coi thường nghiêm trọng đối với an toàn của những người xung quanh, bao gồm cả bản thân và con gái nhỏ.

Theo ông Godfrey, những hình ảnh từ camera giám sát cho thấy rõ chiếc Volkswagen Scirocco đang đua với một phương tiện khác, liên tục vượt xe và di chuyển với tốc độ quá cao trong khu vực đông dân cư.

Vị cảnh sát nhấn mạnh việc không ai bị thương nghiêm trọng trong vụ việc là điều may mắn. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý nghiêm những hành vi lái xe gây nguy hiểm cho hành khách, đặc biệt là trẻ nhỏ và những người tham gia giao thông khác.

Từ vụ việc, cảnh sát cũng khuyến cáo các tài xế cần chú ý đến quy định sử dụng ghế an toàn dành cho trẻ em trên ô tô.

Theo đó, trước khi lắp ghế trẻ em ở hàng ghế trước, người dùng cần kiểm tra hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để xác định loại ghế phù hợp, cách lắp đặt và những yêu cầu liên quan đến túi khí.

Đặc biệt, nếu sử dụng ghế trẻ em quay mặt về phía sau ở ghế hành khách phía trước, tài xế bắt buộc phải tắt túi khí hành khách theo hướng dẫn an toàn. Việc không tuân thủ quy định này có thể khiến trẻ đối mặt với nguy cơ chấn thương nghiêm trọng khi túi khí bung ra trong trường hợp xảy ra va chạm.

Theo Police.uk