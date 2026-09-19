Tài xế lái ôtô tông vào quán nhậu làm 2 người bị thương

Khoảng 4h sáng 19/9, nam tài xế lái ôtô 4 chỗ đến khu vực chân cầu chữ Y, chiếc xe bất ngờ dừng trước một quán nhậu rồi lao tới, tông vào 5 xe máy dựng gần đó.

Hiện trường chiếc xe ô tô tông trước quán nhậu khiến nhiều xe máy bị ngã đổ.

Một số xe máy bị hất văng, có chiếc bay lên vỉa hè, gãy bánh. Hai người ngồi gần hiện trường bị xe máy va trúng, chấn thương. Sau cú tông, lái xe cho ôtô lùi lại rồi tiếp tục tăng ga nhiều lần. Nhiều người từ quán nhậu chạy ra chặn xe, mở cửa kéo tài xế xuống.

Theo một nhân viên của quán nhậu, trước đó tài xế xảy ra mâu thuẫn với người trong quán nhậu, sau đó lái xe rời đi rồi quay lại gây ra vụ việc. Dù được nhiều làm trong quán ra can ngăn, nhưng tài xế vẫn lao tới tông vào trước quán…

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, 5 xe máy hư hỏng nằm ngổn ngang hai bên đường, một số văng lên vỉa hè, một xe gãy lìa bánh trước.

Lực lượng Công an phường đã đưa những người liên quan về trụ sở để điều tra, xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy.

Cây đổ đè 2 người thương vong Tối 18/9, Công an phường Chợ Quán phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cây đổ đè trúng 2 người đi đường... Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h25 cùng ngày, lực lượng chức năng phường Chợ Quán tiếp nhận tin báo từ người dân về sự cố cây xanh ngã đổ trước trạm xe buýt Trường Đại học Sư phạm (số 290 An Dương Vương, phường Chợ Quán).

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc cây đổ.

Tại hiện trường, thân cây ngã đè lên xe buýt mang biển số 50E - 653.28 do tài xế L.A.T (SN 1981, ở phường Bàn Cờ) điều khiển và một xe máy mang biển số 90B2 - 498.62 do ông L.V.D (SN 1969, ở tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở phía sau là bà D.T.T (SN 1969, cùng quê). Công an phường Chợ Quán phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực, bảo vệ hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, ông D. đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Riêng bà T. đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện An Bình.