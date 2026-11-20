Trưa 19-11, chia sẻ với phóng viên, anh Đồng Viết Phi Vũ cho biết, sáng sớm cùng ngày, anh nhận được cuốc xe đặt từ cầu Rồng đến gần cầu Thuận Phước. Hành khách là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi. Trong chặng đường ngắn, biết vị khách trẻ đang gặp chuyện buồn về gia đình và bạn bè, anh Vũ đã động viên rằng mọi thứ đều có cách giải quyết, không nên quá buồn phiền hay suy nghĩ tiêu cực.

Anh Đồng Viết Phi Vũ.

Khi tới gần cầu Thuận Phước, vị khách trẻ xuống xe nhưng không còn tiền để thanh toán. “Cậu ấy nói do không có tiền nên đưa tôi cầm tạm điện thoại, trong máy đã xoá hết dữ liệu. Nghĩ thương tình nên tôi nói số tiền không lớn nên tặng hỗ trợ vì thấy cậu ấy khó khăn. Tuy nhiên cậu ấy lại nói tôi là nếu không cầm điện thoại thì tí nữa cũng vứt. Rồi xuống xe đi bộ lên cầu”, anh Vũ nhớ lại.

Linh tính chuyện chẳng lành, nam tài xế xuống xe đi bộ theo tâm sự, làm giải pháp tâm lý để khuyên ngăn, đồng thời nói sẵn sàng hỗ trợ chở đi, không cần tiền. Mặc dù vậy, thanh niên này không chịu, bảo anh Vũ về đi rồi chạy nhanh lên cầu. Phán đoán chàng trai trẻ đang suy nghĩ tiêu cực, hướng đến việc làm dại dột nên anh tiếp tục bám theo, vừa giữ khoảng cách vừa điện thoại báo tin cho lực lượng công an.

Khoảnh khắc anh Vũ giữ được nam thanh niên ngay mép ngoài của lan can cầu Thuận Phước.

Khi lên gần tới giữa cầu Thuận Phước, nam thanh niên bất ngờ chạy nhanh rồi trèo qua lan can cầu. Anh Vũ bứt tốc chạy theo, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã tiếp cận được nam thanh niên, giữ được áo đồng thời hét lớn cho những người đi đường hỗ trợ. Đúng lúc nam thanh niên vùng vằng, giật mạnh để đẩy anh ra, may mắn có một người phụ nữ đi xe máy chạy tới giúp anh giữ chân, ghì chặt vào lan can cầu.

Một lúc sau, nhiều người đi đường đã cùng xúm lại để đưa thanh niên này vào bên trong lan can cầu. Cuộc giằng co chỉ diễn ra trong mấy chục giây ngắn ngủi nhưng đã ngăn chặn được một tình huống nguy hiểm, ngăn chặn được hậu quả nặng nề có thể xảy ra.

“Tôi bám theo cậu ấy, giữ được cậu ấy từ đầu nhưng may mắn hơn là thời điểm đó có người qua lại để cùng hỗ trợ. Mình đứng phía trong, cậu ấy lại ngoài lan can nhất quyết nhảy xuống nên tình thế rất khó khăn. Sau khi giữ được, lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường để đưa cậu ấy về và thông báo cho gia đình”, anh Vũ kể lại.

Trong ngày 19-11, video clip chưa tới 1 phút về khoảnh khắc cứu nam thanh niên được lan truyền trên mạng, cộng đồng dành lời khen cho anh Vũ vì không chỉ nắm bắt tâm lý, cẩn trọng bám theo hành khách mà khi sự việc xảy ra đã phản ứng rất nhanh nhạy và quyết đoán.

“Chắc ai trong trường hợp đó cũng sẽ xử lý như mình thôi. Cuốc xe không có tiền nhưng tôi vui vì đã ngăn chặn được một tình huống xấu có thể xảy ra. Mong em ấy bình tĩnh lại và sống tích cực lên”, nam tài xế chia sẻ.