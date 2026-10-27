Tài xế không bằng lái điều khiển ô tô hết hạn kiểm định trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 27/10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đã phát hiện, lập biên bản đối với tài xế P.H.A.T (SN 1993, trú tại phường Sài Gòn, TP.HCM) điều khiển ô tô biển số 51G-766.xx lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (qua Khánh Hòa - Lâm Đồng).

CSGT niêm phong phương tiện vi phạm (Ảnh: CSGT).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, tài xế không có giấy phép lái xe; giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện đã hết hiệu lực dưới một tháng.

Với hai hành vi vi phạm, tài xế dự kiến bị xử phạt tổng cộng 22,5 triệu đồng, gồm 3,5 triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe có giấy chứng nhận kiểm định hết hạn dưới một tháng và 19 triệu đồng đối với hành vi không có giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện, lực lượng CSGT lập biên bản về hành vi đưa xe hết hạn kiểm định tham gia giao thông và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, với tổng mức phạt dự kiến 34 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền phạt dự kiến đối với tài xế và chủ phương tiện là 56,5 triệu đồng. Chiếc ô tô bị tạm giữ 7 ngày để giải quyết theo quy định.

Cục CSGT khuyến cáo, người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, kiểm tra thời hạn kiểm định trước khi lưu thông; đồng thời chấp hành quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn khi đi trên cao tốc. Chủ phương tiện không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.