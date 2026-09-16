Tài xế kéo giường chở người bệnh đi 'bão', bị phạt 3 lỗi

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã xác minh trường hợp tài xế xe máy kéo theo giường lưu động chở người bệnh khi lưu thông trên quốc lộ 1A, theo nguồn tin từ Dân trí.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe máy mang biển kiểm soát 38A-592.xx kéo theo một giường lưu động, trên đó có người bệnh, khi tham gia đoàn "đi bão" ăn mừng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, tài xế và bé trai ngồi phía sau đều không đội mũ bảo hiểm.

Cảnh người đàn ông đi xe máy chở bé trai 11 tuổi và kéo theo giường lưu động với một cụ ông nằm bên trên (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cơ quan công an, khoảng 21h50 ngày 26/8, tại quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận phường Sông Trí (trước đây thuộc thị xã Kỳ Anh), ông N.V.T. điều khiển xe máy nói trên và kéo theo một chiếc giường có người nằm bên trên.

Qua xác minh, ông T. có 3 hành vi vi phạm gồm kéo theo vật khác, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy và chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Với các vi phạm này, ông T. bị lập biên bản và xử phạt tổng cộng 1,7 triệu đồng.

Người ngồi sau xe sinh năm 2015, dưới 14 tuổi nên không bị xử phạt vi phạm hành chính.