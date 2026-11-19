Chia sẻ với Tiền Phong trưa 19/11, anh Đồng Viết Phi Vũ - tài xế xe công nghệ tại Đà Nẵng, cho biết, sáng sớm cùng ngày, anh nhận được một cuốc xe đặt từ cầu Rồng đến gần cầu Thuận Phước. Khi đến đón, hành khách là một thanh niên khoảng 20 tuổi.

Tài xế Phi Vũ - người cứu thanh niên đòi nhảy cầu Thuận Phước.

Trên đường đi, thanh niên này tâm sự gặp chuyện buồn về gia đình, bạn bè và khóc. Anh Vũ đã động viên, khuyên nhủ.

Khi tới gần cầu Thuận Phước, thanh niên này xuống xe, nhưng không có tiền thanh toán.

“Cậu ấy nói tôi cầm tạm điện thoại, trong máy đã xóa hết dữ liệu rồi. Tôi nói không có thì thôi, tôi giúp cũng được nhưng cậu ấy nói nếu tôi không cầm thì chút nữa cũng vứt điện thoại”, anh Vũ kể.

Nghe vậy, anh Vũ linh tính có chuyện chẳng lành nên xuống xe đi bộ theo để khuyên răn và hỏi muốn đi đâu thì để anh chở đi, không cần tiền cũng được. Tuy nhiên thanh niên này không chịu, bảo anh Vũ về đi.

Anh Vũ sợ chàng trai trẻ làm chuyện dại dột nên không chịu rời đi, đồng thời điện thoại báo công an về vụ việc.

Lên gần giữa cầu Thuận Phước, bất ngờ thanh niên này chạy nhanh, leo lên lan can cầu. Thấy vậy anh tức tốc lao theo, khi tới gần thì người này đã trèo ra phía ngoài lan can. Trong tích tắc, anh túm được áo giữ lại và hét lên để mọi người tới ứng cứu. Rất may lúc đó có một người phụ nữ đi xe máy chạy tới phụ anh giữ chân, sau đó có nhiều người nữa hỗ trợ đưa thanh niên này vào an toàn.

Thanh niên đòi nhảy cầu được tài xế Vũ cứu trong tích tắc.

“Thật may mắn vì mọi người có mặt ở đó đã giữ được mạng sống cho cậu ấy, chuyện đáng tiếc không xảy ra. Khi lực lượng chức năng đến, em đã được đưa về và thông báo cho người nhà”, anh thở phào.

Sau khi clip cứu người lan truyền, anh nói nếu gặp ai vào tình huống đó cũng sẽ hành xử như anh.

Như Tiền Phong thông tin, sáng 19/11, mạng xã hội lan truyền clip một thanh niên bất ngờ chạy nhanh rồi trèo lên lan can cầu Thuận Phước để nhảy cầu. May mắn tài xế phát hiện đã kịp thời giữ được thanh niên này lại.