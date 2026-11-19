Đến chiều 19/11, đoạn video ghi lại cảnh một tài xế ô tô cùng người đi đường hợp sức cứu nam thanh niên trèo qua lan can cầu Thuận Phước, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, có ý định nhảy xuống sông Hàn, thu hút sự chú ý, chia sẻ của cộng đồng mạng.

Thượng tá Trịnh Trường Nhơn, Trưởng Công an phường Hải Châu, xác nhận đơn vị đã tiếp nhận vụ việc. Nam thanh niên quê tỉnh Đồng Tháp, do buồn chuyện gia đình nên có biểu hiện tâm lý không ổn định. Sau khi đưa người này về trụ sở, Công an phường đã phối hợp liên hệ với gia đình để đón về, tiếp tục chăm sóc, động viên.

Tài xế Đồng Viết Phi Vũ dũng cảm, kịp thời cứu người nhảy cầu. (ảnh nhân vật cung cấp)

Theo hình ảnh từ camera, nam thanh niên mặc áo đen chạy bộ trên cầu, sau đó bỏ dép, tiến đến lan can rồi trèo qua phía ngoài. Phát hiện sự việc, tài xế ô tô đi phía sau lập tức dừng xe, lao đến giữ chặt người này. Cùng lúc, một phụ nữ đi xe máy và nhiều người đi đường cũng nhanh chóng dừng lại, phối hợp kéo nam thanh niên trở vào phía trong lan can, ngăn chặn hành động nguy hiểm.

Người trực tiếp lao đến cứu nam thanh niên là anh Đồng Viết Phi Vũ, trú tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng, tài xế xe công nghệ. Điều đáng nói, nam thanh niên có ý định nhảy cầu chính là hành khách anh Vũ vừa chở trước đó.

Tình huống tài xế Vũ kịp thời lao đến giữ chặt nam thanh niên có ý định nhảy cầu Thuận Phước được lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh cắt clip)

Kể lại sự việc, anh Vũ cho biết, khoảng 5h40 ngày 19/11, anh nhận cuốc xe đón một nam thanh niên khoảng 20 tuổi từ khu vực cầu Rồng đến chân cầu Thuận Phước. Trên đường đi, hành khách tâm sự quê ở Đồng Tháp, đang gặp chuyện buồn liên quan đến gia đình và bạn bè. Người này còn bật khóc khiến anh Vũ chú ý, liên tục động viên, khuyên nhủ cố gắng vượt qua khó khăn.

Khi đến chân cầu Thuận Phước, nam thanh niên đề nghị dừng xe, nói không có tiền trả cước và xin để lại chiếc điện thoại làm tin. Tuy nhiên, anh Vũ từ chối nhận, nói không có tiền thì thôi, không cần phải để lại điện thoại.

Theo lời anh Vũ, hành khách còn nói chiếc điện thoại đã xóa hết dữ liệu, nếu anh không nhận thì sau đó cũng sẽ vứt đi. Những lời nói bất thường này càng khiến anh Vũ thêm lo lắng. Sau khi xuống xe, nam thanh niên tiếp tục đi bộ lên cầu, nói với anh rằng muốn tập thể dục.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Vũ không rời đi ngay mà chạy xe chậm phía sau để quan sát, đồng thời báo cho một bảo vệ gần đó và gọi điện thông tin cho lực lượng Công an. Anh cũng tìm cách tiếp tục khuyên nhủ, đề nghị nếu nam thanh niên muốn đi đâu thì anh sẵn sàng chở miễn phí, nhưng người này không đồng ý.

Khi đến gần giữa cầu, nam thanh niên bất ngờ bỏ lại dép và điện thoại rồi trèo qua lan can. Không chút chần chừ, anh Vũ lập tức dừng xe, lao đến giữ người.

“Tôi túm được áo người này nhưng tình huống diễn ra quá nhanh. Một phụ nữ đi xe máy thấy vậy liền dừng lại, chạy đến giữ chân nam thanh niên. Sau đó, nhiều người cùng hợp sức kéo người này trở lại phía trong lan can”, anh Vũ kể.

Theo anh Vũ, nam thanh niên vùng vẫy rất mạnh, khiến việc giữ người gặp nhiều khó khăn. Phải có sự phối hợp, hỗ trợ của nhiều người, mọi người mới đưa được thanh niên đến nơi an toàn. Sau đó, anh Vũ cùng người dân đưa nam thanh niên đến trụ sở Công an phường Hải Châu.

Quá trình khống chế, giữ nam thanh niên gặp nhiều khó khăn do người này liên tục vùng vẫy. Nhờ sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời của nhiều người đi đường, mọi người mới đưa được nam thanh niên trở lại phía trong lan can. Sau đó, anh Vũ cùng người dân đưa người này đến trụ sở Công an phường Hải Châu.

Hành động nhanh trí, dũng cảm của anh Đồng Viết Phi Vũ cùng sự chung tay của những người đi đường không chỉ kịp thời cứu một mạng người mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng. Một chút quan tâm, một quyết định hành động đúng lúc đã giúp một người vượt qua thời khắc nguy hiểm.